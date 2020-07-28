Выборы в США: Байден побеждает Трампа с вероятностью 91%

Издание The Economist смоделировало возможный исход президентских выборов в США осенью этого года. Согласно полученным данным, кандидат от Демократической партии Джо Байден побеждает действующего президента Дональда Трампа с вероятностью 91%.

Модель сочетает в себе национальные прогнозы, учитывая опросы избирателей и политико-экономические факторы.

Результаты выборов в США определяются не большинством голосов избирателей, а количеством голосов в коллегии выборщиков, число которых зависит от результатов голосования в конкретных штатах. Таким образом, победа кандидата зависит от того в каких штатах он победит, так как количество выборщиков в каждом штате разное.

По данным издания, вероятность победы Байдена в коллегии выборщиков оценивается как 91% или 9 шансов из 10. Трампу остается 9% и 1 шанс из 10. Диапазон возможного количества выборщиков, которые проголосуют за Байдена, прогнозируется на уровне 248-413, за Трампа – 125-290.

Согласно прогнозу голосов избирателей, вероятность победы Байдена еще выше – 99%, или 19 шансов из 20.

Модель предсказывает победу Байдена в 25 штатах, Трампа – в 20.

Президенская предвыборная компания в США настолько обострилась, что главные соперники уже часто используют личные выпады. Так Трамп считает, что Байден "в некотором смысле обязан" пройти когнитивный тест. Это нужно потому, что президентство требует "выносливости" и "психического здоровья", а Байдену уже 77 лет (самому Трампу 74 года).

Но в предвыборной борьбе Трампу приходится противостоять не только Байдену но и коронавирусу. На днях он заявил, что ситуация с коронавирусом в Соединенных Штатах, вероятно, станет еще хуже чем сейчас, прежде чем начнет улучшаться.

Еще одна его головная боль – непрекращающиеся беспорядки. Трамп заявил, что направляет дополнительные федеральные силы для борьбы с преступностью в американских городах. "Мы будем каждый день работать над восстановлением общественной безопасности, защитой детей нашей страны и привлечением к ответственности насильственных преступников", – сказал он на брифинге.