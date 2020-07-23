Трамп объявил о введении в ряд городов США дополнительных сил для борьбы с преступностью

О вспышке насилия сообщается в Чикаго (Иллинойс) и Альбукерке (Нью-Мексико).

Президент США Дональд Трамп заявил, что направляет дополнительные федеральные силы для борьбы с преступностью в американских городах. "Мы будем каждый день работать над восстановлением общественной безопасности, защитой детей нашей страны и привлечением к ответственности насильственных преступников", – сказал он на брифинге.

Ранее сообщалось о вспышке насилия в Чикаго (штат Иллинойс) и Альбукерке (Нью-Мексико), пишет Reuters. "В рамках операции "Легенда" мы также скоро направим федеральных правоохранителей в другие города, которым нужна помощь", – сказал Трамп.

Он обвинил в сложившейся ситуации движения левого толка, целью которых является "демонтаж и роспуск" местных полицейских управлений.

"Это буйство насилия шокирует совесть нашего народа", – сказал Трамп.

Напомним, двумя днями ранее Трамп раскритиковал за бездействие власти Нью-Йорка, Чикаго, Филадельфии, Детройта, Балтимора и Окленда. По его мнению, мэры этих городов боятся действовать решительно.

Между тем в штате Нью-Джерси арестовали сотрудника сети Starbucks за то, что он якобы намеренно плевал в чашки с кофе для полицейских.

Госдеп США объявил о вознаграждении до миллиона долларов за информацию, которая приведет к арестам украинцев Артема Радченко и Александра Еременко за участие в транснациональной киберпреступности.