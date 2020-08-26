В случае моей победы на выборах, Украина получит летальное оружие, – Байден

Администрация Барака Обамы, в которой Джо Байден занимал пост вице-президента, отказала Украине в предоставлении летального оружия, несмотря на одобрение Конгресса.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден пообещал, что в случае победы на выборах его администрация предоставит Украине летальное оружие. Об этом он сказал в поздравительном заявлении по случаю 29-й годовщины независимости Украины, которое опубликовано на странице его избирательной кампании.

"Как президент я проясню Кремлю, что они должны закончить свою агрессию и оккупацию Украины. Администрация Байдена – Харрис гарантирует, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе летальное вооружение – одновременно призывая Украину проводить важные реформы, которые являются жизненно необходимыми для ее успеха", – говорится в заявлении.

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Как отмечает Голос Америки, в свое время, администрация Барака Обамы, в которой Джо Байден занимал пост вице-президента США на протяжении 8 лет, отказала Украине в предоставлении летального оружия, несмотря на то, что такое решение было одобрено Конгрессом.

"Оборонительное вооружение, в частности противотанковые комплексы "Джавелин", Украина получила уже от администрации действующего президента Дональда Трампа", – написало издание.

Напомним, в середине июня США передали Украине оборудование, боеприпасы и комплексы Javelin на общую сумму более 60 миллионов долларов. В конце июня американская сторона передала Украине партию ракет одной из последних модификаций для противотанковых ракетных комплексов Javelin, а также дополнительное оборудование на общую сумму 27 млн долларов.