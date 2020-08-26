Встреча в нормандском формате сорвана Россией, - Казанский

Блогер и с недавнего времени участник Трехсторонней контактной группы, которая занимается урегулированием военного конфликта на Донбассе, Денис Казанский уверен, что к срыву встречи ТКГ в Париже российская сторона готовилась уже давно.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Встреча советников глав "нормандского формата", которая была запланирована в Париже на 28 августа, отменена. А по факту – сорвана российской стороной. Уже на последнем заседании ТКГ было понятно, что так будет. Представитель России Дмитрий Козак еще месяц назад написал довольно хамское письмо, в котором сообщил, что отказывается участвовать в переговорах советников. И после этого российская делегация стала делать все, чтобы эти переговоры сорвать", – написал он.

По словам Казанского, сначала формальным поводом для срыва выбрали постановление Верховной Рады о местных выборах, в котором РФ была названа агрессором.

"Россияне заявили, что оно противоречит Минским соглашениям и потребовали, чтобы Рада его отменила. Фактически – применили откровенный шантаж и угрожали полностью заблокировать переговоры, если Украина не выполнит условия Москвы. Леонид Кравчук попытался пойти на компромисс и обратился к парламенту с просьбой убрать из постановления тот пункт, который не устраивает Россию. Но россияне все равно сорвали встречу (только уже под другим предлогом), даже не смотря на эти уступки. Ибо в ни в каком мирном урегулировании не заинтересованы", – уверен Казанский.

По его мнению, "эта история лишний раз доказывает то, о чем давно пишу".

"Цель России – не уладить конфликт на Донбассе, а легализовать в Украине свои оккупационные администрации в Донецке и Луганске. Выбить для них официальный статус. Поэтому никакие компромиссы и уступки не помогут. Надеюсь, что из нынешнего демарша России, представитель которой демонстративно отказался ехать на мирные переговоры, будут сделаны соответствующие выводы", – резюмировал Казанский.

Напомним, с 9 июня, переселенцы с Донбасса – журналист Сергей Гармаш, блогер и журналист Денис Казанский, врач-травматолог Константин Либстер и юрист, глава ОО "Луганское землячество" Вадим Горан – стали принимать участие в заседаниях политической подгруппы в трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Недавно глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что России надоела война, и там тоже хотят, чтобы на Донбассе наступил мир.