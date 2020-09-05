Украина отреагировала на приказ Пушилина открыть огонь по позициям ВСУ

Официальный Киев инициирует срочное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, в связи с приказом главы т.н. "ДНР" Дениса Пушилина обстрелять украинские позиции рядом с линией разграничения.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Согласно заявлению министра, внеплановая встреча ТКГ соберется в воскресенье, 6 сентября. Она была созвана в связи с обнародованными планами руководства непризнанной "ДНР" начать эскалацию на Донбассе.

В частности, обсуждать будут недавний приказ Пушилина уничтожить украинские инженерные укрепления под поселком Шумы Донецкой области.

"Наш президент был проинформирован об этом, он очень обеспокоен. Мы сразу сделали ответный шаг: мы, Украина, созываем внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы буквально на завтра", – сообщил Кулеба.

Напомним, в субботу, 5 сентября руководитель так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил, что украинская сторона не выполнила условия разведения войск и продолжает окапываться на отдельных участках линии разграничения. В связи с этим, Пушилин анонсировал, что намерен издать приказ об открытии огня по инженерным укреплениям в районе населенного пункта Шумы.