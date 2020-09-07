Неувязочка вышла: Порошенко преувеличил свою помощь по Covid-19

Согласно данным YouControl, благотворительность структур Порошенко завышена почти в десять раз

Согласно сайту “Солідарна допомога”, Благотворительный фонд Петра Порошенко, кондитерская корпорация “Рошен” и партия “Европейская солидарность” совокупно потратили 52 285 398 гривен на закупку медаппаратуры и средств защиты, которые были переданы медучреждениям страны.

В то же время по данным портала YouControl, который собирал данные о благотворительной помощи, эта сумма оказалась в несколько раз меньше. По этим данным, “Рошен” потратил 4,54 миллиона гривен, БФ Порошенко - 919 тысяч гривен, а “Евросолидарность” - 104,2 тысячи гривен. Итого - 5,56 миллиона.

Это несоответствие заметили пользователи соцсетей.

5 сентября, сообщая о передаче Мариной Порошенко университету “Украина” масок и санитайзеров, пресс-служба “Евросолидарности” сообщила об общем количестве товаров, безвозмездно переданных структурами Порошенко с начала пандемии. Так, озвучены цифры в 130 тысяч защитных костюмов, 10 тысяч антивирусных очков, 50 тысяч швейцарских ИФА-тестов Roche.

Помимо этого, были профинансированы закупка либо ремонт 50 аппаратов ИВЛ, оплачены и отправлены по регионам 50 тысяч продуктовых наборов. Также в материале содержится новая оценка затраченных средств: “у Порошенко в 2020 году на борьбу с пандемией затратили более ста миллионов гривен”.

Согласно YouControl, список закупленных товаров выглядит несколько иначе. Так, там вовсе не упомянуты аппараты ИВЛ, а в графе “ремонт оборудования” значатся 15 единиц. Количество ИФА-тестов - 600. Общее количество переданных костюмов-комбинезонов - 6 460 единиц. Респираторов и масок больницы получили от Порошенко 12 911 штук на сумму 669 023 гривны (примерно по 52 гривны за штуку). Очков и защитных щитков структуры Порошенко поставили 323 штуки.

Согласно тем же данным YouControl, львиная доля закупленных средств ушла в Киев (на 2,58 миллионов) и Черкасскую область (2,43 миллиона). Значительно меньше досталось Львовской, Ивано-Франковской, Волынской, Житомирской и Донецкой областям.

Некоторые пользователи соцсетей, участвовавшие в обсуждении обнаруженных несоответствий предполагают, что большие объемы благотворительной помощи могут нигде не учитываться.

“Двадцать костюмов я в одной коробке в фельдшерско-акушерский пункт отвозила, кстати - без документов,” - пишет пользовательница. “Если 20 в одной коробке, то 130 тысяч костюмов - это 6500 коробок. Контейнерные объемы!” - отвечает ей другой юзер Фейсбука. Впрочем, по мнению третьего пользователя, больницы заинтересованы преуменьшать размеры полученной благотворительной помощи, чтобы не снижались размеры помощи государственной.

Напомним, в блогосфере активно обсуждаются “киевские” амбиции Порошенко и то, что “Евросолидарность” может выдвинуть на мэрских выборах самого экс-президента, а первым номером в Киевсовет - его супругу Марину.