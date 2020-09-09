ГБР закрыло несколько дел против Петра Порошенко

Суд повторно арестовал коллекцию картин Порошенко, а также завод "Кузница на Рыбальском".

Госбюро расследований закрыло несколько дел против пятого президента Петра Порошенко. Об этом в интервью "Українським Новинам" сообщил замглавы ГБР Александр Бабиков.

"Есть дела, в которых заявители указывали его, как лицо, причастное к совершению преступления. Ряд таких дел были закрыты", – сказал Бабиков.

Речь идет о закрытии двух-трех дел, добавил он, не уточнив, какие именно производства закрыты и кто выступал заявителями по ним.

Также Бабиков сообщил, что суд повторно арестовал коллекцию картин Порошенко, а также завод "Кузница на Рыбальском", которым ранее владел пятый президент.

Бабиков добавил, что картины находятся под арестом в музее, желающие могут на них посмотреть.

Кроме того, на вопрос, готовит ли ГБР какие-то проекты подозрений по Порошенко, Бабиков ответил, что согласно Уголовного процессуального законодательства следователи ГБР не могут готовить подозрения действующему народному депутату.

Ранее Петр Порошенко заявил, что не доверяет руководству Государственного бюро расследований. Он также заявил, что готов пройти допрос на детекторе лжи в прямом эфире.

В августе Киевский апелляционный суд отменял арест коллекции 42 картин, принадлежащих Петру Порошенко.