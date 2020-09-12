Резников и Ермак назвали главное достижение переговоров в Берлине

По словам Резникова, соглашений, которые можно было бы подписать, пока не достигли.

Последние переговоры политических советников глав стран "нормандской четверки" в Берлине были сложными, но рабочими. Переговоры между советниками не окончены и вскоре должна состояться новая встреча.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в комментарии РБК-Украина.

"Ключевыми были вопросы продолжения режима прекращения огня на Донбассе, взаимного обмена (пленными, – ред.), разминирования, не привязывая их к вопросу местных выборов. Это была отдельная тема", – заявил министр.

По словам Резникова, соглашений, которые можно было бы подписать, пока не достигли.

"Но точно, как я считаю, между сторонами не было противоречий по продолжению режима прекращения огня и по призыву сторон поддерживать принятый для этого комплекс мер. Это факт", – подчеркнул он.

Также министр надеется, что очередное заседание ТКГ будет более продуктивным.

В свою очередь глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что главным результатом переговоров стала договоренность о продлении режима тишины на Донбассе, передает "Укринформ".

По словам Ермака, по предложению украинской стороны все четыре советника заявили о безусловной поддержке режима тишины.

"Я считаю, что это самое важное, что сегодня произошло. И это дает надежду, что режим "тишины", который был инициирован президентом Украины и продолжался в течение последних 6 недель, будет продолжен", – сказал Ермак.

Он добавил, что стороны не достигли договоренности о дате проведения следующего саммита "нормандской четверки". Но выразил надежду, что саммит состоится до конца этого года.

По данным Telegram-канала "Легитимный", в сентябре не будет встречи политсоветников "нормандской четверки", такая встреча намечена на середину октября.

Напомним, ранее Ермак говорил, что на очередной "нормандской" встрече в Берлине украинская сторона будет заниматься подготовкой к саммиту лидеров Украины, России, Франции и Германии.

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак рассказал об итогах переговоров. По его словам, стороны договорились продолжить диалог на уровне помощников, но по итогам встречи "прорывов нет".