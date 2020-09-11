Обмен пленными, разминирование территорий и открытие новых КПВВ на линии разграничения

Ермак рассказал, что в ОП готовятся к встрече лидеров Украины, России, Франции и Германии.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что на очередной "нормандской" встрече в Берлине украинская сторона будет заниматься подготовкой к саммиту лидеров Украины, России, Франции и Германии.

"Конечно, мы будем поднимать очень важный вопрос о режиме тишины, который длился шесть недель, и мы будем делать все необходимое, чтобы его поддерживать и не дать сорвать. Сегодня нам очень важно привлечь к этому процессу всех участников нормандского формата", – цитирует главу ОП агентство "Интерфакс-Украина".

Кроме режима тишины, по словам Ермака, в Берлине обсудят процесс вокруг согласования новых точек разведения сил в Донбассе, разминирование территории, а также открытие новых контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения.

Также в планах официального Киева затронуть на встрече вопрос обмена заложниками. В частности, Украина надеется, что ей удастся добиться, чтобы на ближайшем заседании Трехсторонней контактной группы в Минске был возобновлен процесс взаимного освобождения пленных.

Напомним, 9 сентября, представители Украины и "ДНР" договорились о совместной инспекции вблизи поселка Шумы в Донецкой области, однако в итоге ее отменили. На следующий день, 10 сентября, боевики открыли прицельный огонь по участку, где должна была состояться встреча представителей Общего центра по контролю и координации и ОБСЕ.