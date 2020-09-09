Участники ТКГ совместно с ОБСЕ проведут инспекцию в районе Шумов
Украинская сторона обеспечит вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции.
9 сентября прошло внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции. Участники договорились о совместной инспекции около поселка Шумы. Об этом сообщает Офис президента.
Украинская сторона обеспечит вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции.
"Сегодняшний день дает нам надежду, что режим прекращения огня будет выполняться и в дальнейшем всеми сторонами. С этой целью украинская сторона будет задействовать любые механизмы как в рамках ТКГ, так и в рамках Нормандского формата, которые позволят сохранить жизнь украинских военнослужащих и мирного населения. Мы остаемся полностью привержены мирному процессу и выполнению достигнутых договоренностей", – заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.
Кроме того, ОБСЕ еще раз подтвердила несостоятельность любых обвинений в адрес ВСУ в районе населенного пункта Шумы в период с 5 июля по 2 сентября.
Напомним, 28 августа главарь "ДНР" Денис Пушилин выдвинул ультиматум Вооруженным силам Украины. Он пригрозил уничтожением позиций ВСУ на двух участках, если они не будут убраны до вечера 3 сентября. Речь шла о позициях в районе поселков Шумы и Петровское. Позже главарь "ДНР" приказал уничтожить украинские позиции на линии разграничения утром 7 сентября, но перенес обещанное уничтожение сооружений на 9 сентября, но потом снова перенес.