Донецкие боевики опять перенесли обстрел позиций ВСУ на Донбассе

Донецкие боевики в очередной раз перенесли анонсированный на утро 9 сентября обстрел украинских позиций в районе поселка Шумы на Донбассе. Оккупанты утверждают, что ВСУ якобы нарушили условия перемирия, выкопав траншеи.

Об этом пишут "Новости Донбасса" со ссылкой на "МИД ДНР".

"Вчера мы направили дополнительные материалы, подтверждающие факт проведения украинской стороной после 22 июля 2020 года работ по созданию новых траншей в районе населенного пункта Шумы. Однако до настоящего времени представители данной международной организации (ОБСЕ, – ред) не учли направленные нами данные, ссылаясь при этом на сведения из своих отчетов", – говорится в сообщении.

Они также предлагают провести заседание Трехсторонней контактной группы в 12:00 9 сентября. На нем хотят обсудить ситуацию в районе Шумов.

Отметим, что 28 августа главарь "ДНР" Денис Пушилин выдвинул ультиматум Вооруженным силам Украины. Он пригрозил уничтожением позиций ВСУ на двух участках, если они не будут убраны до вечера 3 сентября. Речь шла о позициях в районе поселков Шумы и Петровское. Позже главарь "ДНР" приказал уничтожить украинские позиции на линии разграничения утром 7 сентября, но перенес обещанное уничтожение сооружений ВСУ.