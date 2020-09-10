Инспекция позиций возле поселка Шумы сегодня не состоится, – СМИ
По данным СМИ, инспекция не переносится, а временно отменяется.
Инспекция украинских позиций возле поселка Шумы на Донбассе сегодня, 10 сентября, не состоится. Она была запланирована на 14:00.
Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе президента.
"Дело не в датах, а в том, что это спекулятивная тема для "ДНР/ЛНР", которые постоянно врут, что мы что-то нарушаем. ОБСЕ говорит, что это не так", – уточнил источник.
По его словам, есть данные о том, что вражеская сторона сама нарушает условия перемирия и строит новые укрепления.
В итоге появилось предложение для начала проверить позиции боевиков вместе с ОБСЕ. Однако оккупанты отказались от такой идеи.
Источник "Обозревателя" добавил, что данная инспекция не переносится, а временно отменяется. Сейчас в ОПУ ищут "грамотных юридических решений", чтобы закончить войну и сохранить суверенитет и территориальную целостность Украины.
Напомним, 28 августа главарь "ДНР" Денис Пушилин выдвинул ультиматум Вооруженным силам Украины. Он пригрозил уничтожением позиций ВСУ на двух участках, если они не будут убраны до вечера 3 сентября. Речь шла о позициях в районе поселков Шумы и Петровское. Позже главарь "ДНР" приказал уничтожить украинские позиции на линии разграничения утром 7 сентября, но перенес обещанное уничтожение сооружений на 9 сентября, но потом снова перенес.
9 сентября прошло внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции. Участники договорились о совместной инспекции около поселка Шумы.