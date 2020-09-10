Боевики открыли огонь около Шумов, где должна была пройти инспекция позиций ВСУ

Огонь был направлен на участок, где должна была состояться встреча представителей Общего центра по контролю и координации и ОБСЕ.

Боевики открыли прицельный огонь около поселка Шумы, где должна была пройти отмененная инспекция позиций ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Прицельный огонь открыли в 14:15 из стрелкового оружия (инспекция была запланирована на 14:00). Огонь был направлен на участок, где должна была состояться встреча представителей Общего центра по контролю и координации и ОБСЕ.

Штаб ООС назвал такие действия открытой провокацией. Сообщается, что благодаря украинской разведке обстрел удалось спрогнозировать заранее и спасти представителей СЦКК, ОБСЕ, а также украинских военных.

Напомним, 28 августа главарь "ДНР" Денис Пушилин выдвинул ультиматум Вооруженным силам Украины. Он пригрозил уничтожением позиций ВСУ на двух участках, если они не будут убраны до вечера 3 сентября. Речь шла о позициях в районе поселков Шумы и Петровское. Позже главарь "ДНР" приказал уничтожить украинские позиции на линии разграничения утром 7 сентября, но перенес обещанное уничтожение сооружений на 9 сентября, но потом снова перенес.

9 сентября прошло внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы в формате видеоконференции. Участники договорились о совместной инспекции около поселка Шумы.