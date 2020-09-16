Экс-глава таможни Нефьодов идет в Киевсовет от "Голоса" под первым номером

Экс-глава украинской таможни Максим Нефьодов пойдет на выборы в Киевский горсовет от партии "Голос" под первым номером в списке. Об этом Нефьодов написал на своей странице в Facebook.

"Макс идет на выборы... пора выйти за пределы зоны комфорта – я иду под №1 на выборы в Киевсовет с командой "Голос". Конечно, мне это очень комфортно, наконец, не быть госслужащим, но просто смотреть на то, как страна в очередной раз теряет возможности для прыжка вперед, нет сил..." – заявил Нефьодов.

Экс-глава таможенной службы отметил, что "окно возможностей в правительстве сейчас закрылось", поэтому он решил попробовать что-то изменить в городе, где родился и живет.

Нефедов также объяснил, почему из всех политической сил выбрал именно "Голос". По его словам, эта политическая сила близка его экономическим и этическим взглядам.