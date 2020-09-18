В Европарламенте заявили об угрозе срыва безвиза для Украины

Депутат Европарламента от Германии, член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон заявила, что безвизовый режим и финансовая помощь для Украины оказались под угрозой анулирования в связи со сменой руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Пока международное сообщество занято Беларусью, правительство Украины спешно подталкивает кандидатов, не имеющих опыта и порядочности, к выбору главы САП. Это не пройдет. Правительство ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и дальнейшие транши помощи в размере 1,5 млрд евро", – написала она в Twitter.

Скриншот: Twitter / Viola von Cramon

На днях представитель Международного валютного фонда Джерри Райс сообщил, что если Украина хочет и дальше получать кредиты, то ей "следует сохранить независимость и целостность антикоррупционных органов", в том числе САП, НАБУ а также и Высшего антикоррупционного суда. Райс назвал это "предварительным условием" действующей программы финансовой поддержки МВФ Stand-By.

В четверг, 17 сентября Верховная Рада проголосовала за новый состав конкурсной комиссии по избранию нового главы САП. В связи с этим представительство ЕС в Украине прямо заявило, что от прозрачности избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет зависеть дальнейшая поддержка Украины. С аналогичным заявлением выступило и посольство США в Киеве.

В этот же день в украинских СМИ появилась информация, что новым главой САП может стать "слуга народа" Андрей Костин. Напомним, 21 августа глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий написал заявление об увольнении.