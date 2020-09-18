Юрченко не пришел в суд: самоизолировался и ждет результат теста на COVID-19
Суд перенес заседание на понедельник, 21 сентября.
Подозреваемый в получении крупной взятки народный депутат Александр Юрченко не пришел на судебное заседание, где ему должны были избрать меру пресечения.
Об этом сообщает РБК-Украина.
На сегодняшнем заседании адвокаты Юрченко попросили суд о переносе. По их словам, Юрченко еще не получил результаты теста на коронавирус.
В связи с этим суд перенес заседание на понедельник, 21 сентября, на 15:00.
Как уточняет Telegram-канал PavlovskyNews, адвокат заявил, что Юрченко находится на самоизоляции, ожидая результаты теста на COVID-19.
14 сентября стало известно, что Юрченко уходит из фракции и причиной тому стал коррупционный скандал. Он подозревается в получении через своего помощника неправомерной выгоды за внесение правок в законопроект в сфере переработки твердых бытовых отходов. Кроме того, НАБУ и САП направили генеральному прокурору Ирине Венедиктовой проект сообщения о подозрении Александру Юрченко.
17 сентября глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова подписала подозрение нардепу Александру Юрченко. В этот же день Юрченко исключили из фракции "Слуга народа".
Президент Украины Владимир Зеленский рад, что народному депутату Александру Юрченко подписали подозрение.