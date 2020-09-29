"В моей команде – киевляне". Алексей Кучеренко о дорогах, заторах и будущем киевских мостов

Почему мэр не должен быть шоуменом, как решить проблему заторов и устаревших коммуникаций, с кем должен договариваться глава столицы и какое будущее ждет киевские мосты — на вопросы Фокуса ответил кандидат в мэры Киева от ВО "Батькивщина" Алексей Кучеренко

Из всех кандидатов на пост главы столицы у Алексея Кучеренко — самый длинный послужной список. Свой первый депутатский мандат он получил еще в 1998 году, далее были работа на посту главы Запорожской обладминистрации и кресло министра по вопросам ЖКХ. Последние несколько лет народный депутат практически самостоятельно отстаивает права киевлян в вопросах необоснованно завышенных тарифов за коммунальные услуги. Теперь же он решил отстаивать эти права в качестве мэра Киева.

Большой опыт — это хорошо или плохо?

Алексей Юрьевич, расскажите, чья была идея о вашем кандидатстве — ваша личная, партии или, может быть, Юлии Тимошенко?

— Проблемами Киева я занимаюсь достаточно давно. Еще пребывая на посту министра по вопросам ЖКХ в 2007–2010 годах, волей-неволей вникал, и я уже тогда понимал всю крайнюю неэффективность системы госуправления и в сфере местного самоуправления, и в коммунальных вопросах. Правительство принимало решения, но на уровне городов они не выполнялись.

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. Алексей Кучеренко с супругой воспитывают пятеро сыновей

И первым циничным нарушителем всех норм и законов был Киев, а точнее, киевские власти во главе с Черновецким. Поэтому еще тогда у меня сформировалась четкая позиция, что рано или поздно придется самому все это возглавлять.

В течение всего этого времени в рамках своей компетенции я занимался проблемами города, пытался помочь киевлянам и по жилищной политике, и по вопросам тарифов, по энергомодернизации, по теплосетям, судился и сужусь с КГГА. Вижу неискренность позиции руководства киевской администрации по отношению к киевлянам, поэтому решение идти в мэры созрело давно. Возможно, была и другая точка зрения, но в последний момент, в августе, все звезды на небе сошлись. Это стало одномоментным трехсторонним решением: лидера партии Юлии Тимошенко, обновленной городской партийной организации во главе с Виталием Нестором и решением вашего покорного слуги — моим.

У вас хороший послужной список для этой должности, однако не поздно ли вы начали кампанию? И на что больше ориентируется избиратель — на опыт и навыки кандидата или на его известность и массированную рекламу?

— Безусловно, опыт у меня не просто хороший, а колоссальный. Я много лет возглавлял Ассоциацию владельцев жилья в Украине, а она объединяет интересы миллионов, в том числе и киевлян. У меня прекрасное образование: я окончил физико-математическую школу №145 в Киеве и уверен, что эта школа, как и была много лет назад, №1 в Украине. Далее был факультет кибернетики в университете Шевченко, учился по специальности прикладная математика. Закончил Академию госуправления, имею степень кандидата социологических наук, опыт руководства областью, министерством, комитетами Верховной Рады.

"Извините, но основная идеология мэра и городского совета — это канализация и теплосети. Канализация сближает, обобщает"

Что касается избирателя, то колоссальная проблема в том, что на волне популизма с ним никто не работал, а надо. Сейчас это все ушло в какой-то перформанс — неважен смысл, а лишь форма, вау-эффект. Потому открывают очередные фонтаны. Я поздравляю киевлян: мы опять открыли фонтан — я аплодирую, он очень красивый, модный. Стало ли у них от этого в домах лучше, отремонтировали ли лифты, крыши или внутридомовые сети? Зато создали вау-эффект.

Я считаю своим главным преимуществом перед конкурентами мозги. Сейчас посмотрим, насколько киевляне готовы ценить эти вещи: мозги, опыт и управленческие решения.

Команда киевлян

Недавно мы брали интервью у вашей конкурентки от "Слуги народа" Ирины Верещук, и она сделала громкое заявление: "В моей команде — президент". А кто в вашей команде?

— К Ирине как к человеку я отношусь с симпатией. И я от души ее поздравляю, что в ее команде президент. А в моей команде — киевляне. И мне кажется, что это в 150 раз важнее. А что касается президента, тут есть один вопрос, который я Ирине уже задавал: а когда я выиграю, президент не будет в моей команде? Он будет меня засаживать, чтобы я не состоялся как мэр и чтобы киевлянам было хуже? Я вот этого не понимаю.

У вас уже есть кандидатуры на должности заместителей, глав департаментов?

— В моем окружении — десятки людей, достойных занять должности замов, более того, я не списываю со счетов нынешних замов КГГА. Я думаю, они могли бы сделать намного больше, если бы их не ограничивал своим управленческим уровнем руководитель. Исходя из этого, я не ставлю клеймо на человеке — работал ли он с Кличко или еще с кем то. В первую очередь будет проведен аудит, в том числе кадровый и финансовый, и если они на своих постах хорошо работали, здесь проблемы не будет.

Как вы расцениваете результаты работы Виталия Кличко?

— Виталий, безусловно, сделал что-то хорошее для Киева. Мост стеклянный у нас появился, те же фонтаны. Да, там очень любят гулять киевляне, после они все же возвращаются к себе домой. Садятся в транспорт: или в общественный — и видят, в каком он состоянии, или в свой личный — и наблюдают вечные заторы на дорогах.

У меня все было бы по-другому, но у нас с ним образование и жизненный опыт разные.

Но Кличко не сделал самого главного — полного аудита Киева, а значит, никто не наказан за бездарные растраты бюджета города.

Также он не выполнил своего принципиального обещания по районным советам — здесь вообще никакие отговорки не принимаются. А одну реформу я ему точно не прощу: когда он и его команда пришли к власти и, абсолютно ни в чем не разобравшись, сделали из 144 ЖЭКов 10 управляющих компаний. ЖЭК обслуживал условно 100–200 домов, в каждом доме были диспетчерская, ремонтная база. Мастера знали все, что происходит с жилищным фондом, очень быстро реагировали на проблемы. Надо было бороться с коррупцией, она действительно там была, но из 144 ЖЭКов они сделали 10 монополий, которые сейчас грабят киевлян на миллиарды гривен в год.

За последних шесть лет тариф на воду вырос в 5,5 раза, но при этом чистая питьевая вода из крана не потекла, качество воды не улучшилось.

Киев перестал блистать, перестал быть величественным. И тут работать и работать.

Большой окружной скоро не ждите

Есть ли у вас план по решению главных проблем Киева — и устаревших коммуникаций, и вечных заторов?

— Решение транспортного коллапса — это задача №1 для меня. Я реально вижу возможность за пять лет построить два тоннеля без использования бюджетных средств, именно на основании привлечения инвестиционных денег. Киев захлебнется без двух тоннелей. Как минимум это должен быть тоннель с левого берега на проспект Победы и с Бальзака — на Богатырскую. Они очень развяжут Киев. Особенно если учесть, что мост Патона крайне устал, его в ближайшее время надо ставить на капремонт, мост Метро — почти крайне устал и тоже требует ремонта. Речь и о городской электричке — ее обязательно надо запускать, и о скоростных трамваях с левого берега на правый, которые должны быть завязаны на эту электричку.

"Я считаю своим главным преимуществом перед конкурентами мозги"

Я понимаю транспортную логистическую схему города и знаю, что на строительство Большой окружной дороги уйдет 20лет, что бы там ни говорила Ирина Верещук, но она не до конца осознает всю проблему.

Теплосети, канализационные коллекторы, Бортническая станция аэрации — все это в приоритете. Не решена проблема со старым мусоросжигательным заводом и его модернизацией, не говоря уже о новом.

Когда достроят Подольский мост и есть ли у него будущее?

— Его могут достроить на бумаге, как Шулявский путепровод, который торжественно открывали под Новый год, а реально достраивали месяц назад. Для того чтобы понимать реальную судьбу моста, необходимо поднимать бумаги и смотреть, куда этот мост выводит.

ИГРА ЗА КИЕВЛЯН. На встрече с избирателями столичной Троещины

В Киеве огромное количество недостроенных бюджетных объектов, в том числе и этот мост. Наши эксперты посчитали: чтобы их достроить, нужно не менее 90 млрд грн, это в старых ценах, когда они проектировались. Думаю, еще минимум 200 млрд грн необходимо на коммерческие недострои, которые затрагивают интересы киевлян и инвесторов. И как в такой ситуации можно начинать строительство новых объектов, если вы недостроили старые. Из-за этого метро на Троещину не откроют еще пять-семь лет, ведь это комплекс решений, который должен заработать полномасштабно, а не точечно.

Канализация сближает

Законопроект "О городе Киеве — столице Украины", который предполагает разделение полномочий мэра и главы КГГА, ждет второго чтения. Кому выгоден этот законопроект?

— Согласно действующему закону, у президента нет полномочий назначать мэра главой КГГА. В свое время Янукович разделил эти две должности, и главой города был Черновецкий, а главой КГГА — Попов. Киевский городской голова управляет в рамках компетенции в соответствии с законом об органах местного самоуправления и имеет достаточно полномочий по решению насущных проблем киевлян. Но Киев — это столица Украины. И если городской голова — не очень умный человек и не может уследить за системой энергоснабжения Киева, то случись авария на ТЭЦ-5 — метро без света, центр без света, СБУ и Генштаб без света: затрагиваются уже государственные интересы, ведь в Киеве находится центр управления государством. Поэтому контроль за соблюдением таких профильных вопросов должен быть.

КОМАНДА. Команда киевской городской "Батьківщини" на партийной конференции, где Алексей Кучеренко был выдвинут кандидатом в мэры Киева

Если на выборах побеждает адекватный кандидат с большим доверием киевлян и пониманием, что Киев несет еще и государственные функции, то это может быть и один человек на двух должностях. Но обсуждение этого вопроса — впереди.

Насколько самостоятелен городской голова в своих решениях, если за ним не стоит большинство в Киевсовете?

— Мэр не должен быть из команды президента, не надо, чтобы он был шоуменом или из "Квартала". У него должны быть абсолютно рабочие, публичные отношения с президентом и Офисом президента, не теневые — где-то там в бане, — а только публичные. Должны быть прозрачные, публичные отношения с Кабмином, хорошие отношения с МВД и силовыми структурами. Навести порядок в Киеве без содействия силовых структур не получится. Поэтому при такой команде и содействии консолидировать вокруг себя депутатов в городском совете можно, а заодно — и продуктивно работать.

Имеет ли для вас значение идеология партий потенциальных партнеров по такому большинству? Или же вы считаете, что на городском уровне это не главное?

— Она нивелируется, вся эта идеология. Извините, но основная идеология мэра и городского совета — это канализация и теплосети. Канализация сближает, обобщает. И не надо искать идеологию, все должны работать на Киев.

Соответствуют ли тарифы на ЖКХ в Киеве реальной стоимости этих услуг?

— Нет. Я знаю тайны всех тарифов. Я написал в начале года обращение к президенту, к премьеру, в Национальную комиссию, в Антимонопольный комитет по злоупотреблениям компании "Евро-Реконструкции". Они отапливают примерно 12% города на левом берегу, это около 150 тыс. квартир. Сейчас я благодарен и премьеру, и Антимонопольному комитету, что признали абсолютно завышенные тарифы, была неправильно заложена цена на газ. И сейчас я буду все делать для того, чтобы произвели перерасчет и вернули киевлянам их деньги, — в среднем по 1 тыс. грн на одну квартиру. Гарантирую, что примерно то же самое будет происходить в "Киевтепло­энерго" и с тарифами на содержание придомовых территорий, и аудит это покажет.

Если я выигрываю выборы — а я выигрываю выборы, — то от имени города мы признаем этот долг. Потому что город должен отвечать за неправильно сформированные тарифы.