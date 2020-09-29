Местные выборы 2020

"В моей команде – киевляне". Алексей Кучеренко о дорогах, заторах и будущем киевских мостов

  • Ульяна Купновицкая
"В моей команде – киевляне". Алексей Кучеренко о дорогах, заторах и буду...

Почему мэр не должен быть шоуменом, как решить проблему заторов и устаревших коммуникаций, с кем должен договариваться глава столицы и какое будущее ждет киевские мосты — на вопросы Фокуса ответил кандидат в мэры Киева от ВО "Батькивщина" Алексей Кучеренко

Из всех кандидатов на пост главы столицы у Алексея Кучеренко — самый длинный послужной список. Свой первый депутатский мандат он получил еще в 1998 году, далее были работа на посту главы Запорожской обладминистрации и кресло министра по вопросам ЖКХ. Последние несколько лет народный депутат практически самостоятельно отстаивает права киевлян в вопросах необоснованно завышенных тарифов за коммунальные услуги. Теперь же он решил отстаивать эти права в качестве мэра Киева.  

Большой опыт — это хорошо или плохо?

 Алексей Юрьевич, расскажите, чья была идея о вашем кандидатстве — ваша личная, партии или, может быть, Юлии Тимошенко?

— Проблемами Киева я занимаюсь достаточно давно. Еще пребывая на посту министра по вопросам ЖКХ в 2007–2010 годах, волей-неволей вникал, и я уже тогда понимал всю крайнюю неэффективность системы госуправления и в сфере местного самоуправления, и в коммунальных вопросах. Правительство принимало решения, но на уровне городов они не выполнялись. 

фото, нардеп Алексей Кучеренко с семьей

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ. Алексей Кучеренко с супругой воспитывают пятеро сыновей

И первым циничным нарушителем всех норм и законов был Киев, а точнее, киевские власти во главе с Черновецким. Поэтому еще тогда у меня сформировалась четкая позиция, что рано или поздно придется самому все это возглавлять.

В течение всего этого времени в рамках своей компетенции я занимался проблемами города, пытался помочь киевлянам и по жилищной политике, и по вопросам тарифов, по энергомодернизации, по теплосетям, судился и сужусь с КГГА. Вижу неискренность позиции руководства киевской администрации по отношению к киевлянам, поэтому решение идти в мэры созрело давно. Возможно, была и другая точка зрения, но в последний момент, в августе, все звезды на небе сошлись. Это стало одномоментным трехсторонним решением: лидера партии Юлии Тимошенко, обновленной городской партийной организации во главе с Виталием Нестором и решением вашего покорного слуги — моим.

 У вас хороший послужной список для этой должности, однако не поздно ли вы начали кампанию? И на что больше ориентируется избиратель — на опыт и навыки кандидата или на его известность и массированную рекламу?

— Безусловно, опыт у меня не просто хороший, а колоссальный. Я много лет возглавлял Ассоциацию владельцев жилья в Украине, а она объединяет интересы миллионов, в том числе и киевлян. У меня прекрасное образование: я окончил физико-математическую школу №145 в Киеве и уверен, что эта школа, как и была много лет назад, №1 в Украине. Далее был факультет кибернетики в университете Шевченко, учился по специальности прикладная математика. Закончил Академию госуправления, имею степень кандидата социологических наук, опыт руководства областью, министерством, комитетами Верховной Рады. 

"Извините, но основная идеология мэра и городского совета — это канализация и теплосети. Канализация сближает, обобщает"

Что касается избирателя, то колоссальная проблема в том, что на волне популизма с ним никто не работал, а надо. Сейчас это все ушло в какой-то перформанс — неважен смысл, а лишь форма, вау-эффект. Потому открывают очередные фонтаны. Я поздравляю киевлян: мы опять открыли фонтан — я аплодирую, он очень красивый, модный. Стало ли у них от этого в домах лучше, отремонтировали ли лифты, крыши или внутридомовые сети? Зато создали вау-эффект.

Я считаю своим главным преимуществом перед конкурентами мозги. Сейчас посмотрим, насколько киевляне готовы ценить эти вещи: мозги, опыт и управленческие решения. 

Команда киевлян

 Недавно мы брали интервью у вашей конкурентки от "Слуги народа" Ирины Верещук, и она сделала громкое заявление: "В моей команде — президент". А кто в вашей команде?

— К Ирине как к человеку я отношусь с симпатией. И я от души ее поздравляю, что в ее команде президент. А в моей команде — киевляне. И мне кажется, что это в 150 раз важнее. А что касается президента, тут есть один вопрос, который я Ирине уже задавал: а когда я выиграю, президент не будет в моей команде? Он будет меня засаживать, чтобы я не состоялся как мэр и чтобы киевлянам было хуже? Я вот этого не понимаю. 

 У вас уже есть кандидатуры на должности заместителей, глав департаментов?

— В моем окружении — десятки людей, достойных занять должности замов, более того, я не списываю со счетов нынешних замов КГГА. Я думаю, они могли бы сделать намного больше, если бы их не ограничивал своим управленческим уровнем руководитель. Исходя из этого, я не ставлю клеймо на человеке — работал ли он с Кличко или еще с кем то. В первую очередь будет проведен аудит, в том числе кадровый и финансовый, и если они на своих постах хорошо работали, здесь проблемы не будет.

 Как вы расцениваете результаты работы Виталия Кличко?

— Виталий, безусловно, сделал что-то хорошее для Киева. Мост стеклянный у нас появился, те же фонтаны. Да, там очень любят гулять киевляне, после они все же возвращаются к себе домой. Садятся в транспорт: или в общественный — и видят, в каком он состоянии, или в свой личный — и наблюдают вечные заторы на дорогах. 

У меня все было бы по-другому, но у нас с ним образование и жизненный опыт разные. 

Но Кличко не сделал самого главного — полного аудита Киева, а значит, никто не наказан за бездарные растраты бюджета города.

фото, нардеп Алексей Кучеренко играет с шахматы со своими сыновьями

Также он не выполнил своего принципиального обещания по районным советам — здесь вообще никакие отговорки не принимаются. А одну реформу я ему точно не прощу: когда он и его команда пришли к власти и, абсолютно ни в чем не разобравшись, сделали из 144 ЖЭКов 10 управляющих компаний. ЖЭК обслуживал условно 100–200 домов, в каждом доме были диспетчерская, ремонтная база. Мастера знали все, что происходит с жилищным фондом, очень быстро реагировали на проблемы. Надо было бороться с коррупцией, она действительно там была, но из 144 ЖЭКов они сделали 10 монополий, которые сейчас грабят киевлян на миллиарды гривен в год. 

За последних шесть лет тариф на воду вырос в 5,5 раза, но при этом чистая питьевая вода из крана не потекла, качество воды не улучшилось.

Киев перестал блистать, перестал быть величественным. И тут работать и работать. 

Большой окружной скоро не ждите

 Есть ли у вас план по решению главных проблем Киева — и устаревших коммуникаций, и вечных заторов? 

— Решение транспортного коллапса — это задача №1 для меня. Я реально вижу возможность за пять лет построить два тоннеля без использования бюджетных средств, именно на основании привлечения инвестиционных денег. Киев захлебнется без двух тоннелей. Как минимум это должен быть тоннель с левого берега на проспект Победы и с Бальзака — на Богатырскую. Они очень развяжут Киев. Особенно если учесть, что мост Патона крайне устал, его в ближайшее время надо ставить на капремонт, мост Метро — почти крайне устал и тоже требует ремонта. Речь и о городской электричке — ее обязательно надо запускать, и о скоростных трамваях с левого берега на правый, которые должны быть завязаны на эту электричку. 

"Я считаю своим главным преимуществом перед конкурентами мозги"

Я понимаю транспортную логистическую схему города и знаю, что на строительство Большой окружной дороги уйдет 20лет, что бы там ни говорила Ирина Верещук, но она не до конца осознает всю проблему. 

Теплосети, канализационные коллекторы, Бортническая станция аэрации — все это в приоритете. Не решена проблема со старым мусоросжигательным заводом и его модернизацией, не говоря уже о новом. 

 Когда достроят Подольский мост и есть ли у него будущее?

— Его могут достроить на бумаге, как Шулявский путепровод, который торжественно открывали под Новый год, а реально достраивали месяц назад. Для того чтобы понимать реальную судьбу моста, необходимо поднимать бумаги и смотреть, куда этот мост выводит. 

фото, нардеп Кучеренко выступает перед людьми

ИГРА ЗА КИЕВЛЯН. На встрече с избирателями столичной Троещины

В Киеве огромное количество недостроенных бюджетных объектов, в том числе и этот мост. Наши эксперты посчитали: чтобы их достроить, нужно не менее 90 млрд грн, это в старых ценах, когда они проектировались. Думаю, еще минимум 200 млрд грн необходимо на коммерческие недострои, которые затрагивают интересы киевлян и инвесторов. И как в такой ситуации можно начинать строительство новых объектов, если вы недостроили старые. Из-за этого метро на Троещину не откроют еще пять-семь лет, ведь это комплекс решений, который должен заработать полномасштабно, а не точечно. 

Канализация сближает

 Законопроект "О городе Киеве — столице Украины", который предполагает разделение полномочий мэра и главы КГГА, ждет второго чтения. Кому выгоден этот законопроект? 

— Согласно действующему закону, у президента нет полномочий назначать мэра главой КГГА. В свое время Янукович разделил эти две должности, и главой города был Черновецкий, а главой КГГА — Попов. Киевский городской голова управляет в рамках компетенции в соответствии с законом об органах местного самоуправления и имеет достаточно полномочий по решению насущных проблем киевлян. Но Киев — это столица Украины. И если городской голова — не очень умный человек и не может уследить за системой энергоснабжения Киева, то случись авария на ТЭЦ-5 — метро без света, центр без света, СБУ и Генштаб без света: затрагиваются уже государственные интересы, ведь в Киеве находится центр управления государством. Поэтому контроль за соблюдением таких профильных вопросов должен быть.  

фото, команда партии Батьківщина на партийной конференции

КОМАНДА. Команда киевской городской "Батьківщини" на партийной конференции, где Алексей Кучеренко был выдвинут кандидатом в мэры Киева

Если на выборах побеждает адекватный кандидат с большим доверием киевлян и пониманием, что Киев несет еще и государственные функции, то это может быть и один человек на двух должностях. Но обсуждение этого вопроса — впереди.

 Насколько самостоятелен городской голова в своих решениях, если за ним не стоит большинство в Киевсовете?

— Мэр не должен быть из команды президента, не надо, чтобы он был шоуменом или из "Квартала". У него должны быть абсолютно рабочие, публичные отношения с президентом и Офисом президента, не теневые — где-то там в бане, — а только публичные. Должны быть прозрачные, публичные отношения с Кабмином, хорошие отношения с МВД и силовыми структурами. Навести порядок в Киеве без содействия силовых структур не получится. Поэтому при такой команде и содействии консолидировать вокруг себя депутатов в городском совете можно, а заодно — и продуктивно работать. 

 Имеет ли для вас значение идеология партий потенциальных партнеров по такому большинству? Или же вы считаете, что на городском уровне это не главное?

— Она нивелируется, вся эта идеология. Извините, но основная идеология мэра и городского совета — это канализация и теплосети. Канализация сближает, обобщает. И не надо искать идеологию, все должны работать на Киев.

 Соответствуют ли тарифы на ЖКХ в Киеве реальной стоимости этих услуг? 

— Нет. Я знаю тайны всех тарифов. Я написал в начале года обращение к президенту, к премьеру, в Национальную комиссию, в Антимонопольный комитет по злоупотреблениям компании "Евро-Реконструкции". Они отапливают примерно 12% города на левом берегу, это около 150 тыс. квартир. Сейчас я благодарен и премьеру, и Антимонопольному комитету, что признали абсолютно завышенные тарифы, была неправильно заложена цена на газ. И сейчас я буду все делать для того, чтобы произвели перерасчет и вернули киевлянам их деньги, — в среднем по 1 тыс. грн на одну квартиру. Гарантирую, что примерно то же самое будет происходить в "Киевтепло­энерго" и с тарифами на содержание придомовых территорий, и аудит это покажет. 

Если я выигрываю выборы — а я выигрываю выборы, — то от имени города мы признаем этот долг. Потому что город должен отвечать за неправильно сформированные тарифы. 