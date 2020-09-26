Зеленский отправился на передовую и собирается обсудить работу ТКГ

В субботу, 26 сентября, президент Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В ходе поездки Зеленский собирается провести совещание по вопросам обсуждения работы Трехсторонней контактной группы.

"Глава государства проведет совещание по вопросам обсуждения работы Трехсторонней контактной группы. Также Владимир Зеленский посетит военнослужащих, находящихся на передовых позициях", – говорится в сообщении.

Президент уже отмечал, что Украина не поддастся на шантаж в переговорах по Донбассу. В это же время, он подчеркнул, что государство пытается сохранить диалог с Россией как субъектом минского процесса.

1 октября 2019 года на встрече ТКГ украинская сторона подтвердила "формулу Штайнмайера". Президент Владимир Зеленский на брифинге заявил, что "формулу" имплементируют в новый закон об особом статусе Донбасса, который разработает Рада.

По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, участники ТКГ подтвердила "формулу Штайнмайера" письмами в его адрес. Под отдельным документом подписи не ставили.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что разведение сил и саммит "четверки" – "последняя честная попытка Украины идти путем выполнения Минских соглашений".

14 октября в Евросоюзе одобрили представленный главой МИД Вадимом Пристайко план по Донбассу и реформам.