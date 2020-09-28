"Я не совершал никакого преступления". Юрченко сделал заявление после выхода из СИЗО

Бывший член фракции "Слуга народа" Александр Юрченко, замешанный в коррупционном скандале, записал видео, в котором заявил, что готов доказать свою невиновность.

Александр Юрченко уверяет, что обыски, которые у него проводились, происходили с нарушениями и "признаки преступления усматриваются непосредственно в действиях самих работников НАБУ".

Видеообращение с этими утверждениями опубликовано на странице Юрченко в Facebook.

"В связи с распространенной против меня ложной информацией я сообщаю: я не совершал никакого преступления, никакой неправомерной выгоды я не получал, ни у кого ничего не требовал и не побуждал никого к даче мне денежных средств", – заявил он.

По словам Юрченко, аргументами в его пользу могут послужить многочисленные нарушения, которыми сопровождались обыски. "Они проводились работниками НАБУ и при них не было найдено ничего, что можно было бы использовать в уголовных делах. Зато признаки преступления усматриваются непосредственно в действиях самих работников НАБУ", – отметил Юрченко.

При этом Юрченко готов доказать свою невиновность и не намерен препятствовать "всестороннему, прозрачному и объективному досудебному расследованию".

"Докажу свою непричастность к инкриминируемым мне преступлениям", – заверил экс-"слуга".

Юрченко предполагает, что за обвинениями его в коррупции стоят "мусорная мафия и упаковщики, которые получают миллионы долларов от того, что в Украине не функционирует законодательная база, несколько созывов не дают украинскому парламенту принять профильные законы".По утверждению Юрченко, как только удалось выйти с доработанным законопроектом на второе чтение, "мусорная мафия начала делать все для того, чтобы не допустить, чтобы в Украине работала та законодательная база, которая функционирует во всем цивилизованном мире".Напомним, 14 сентября стало известно, что Александр Юрченко покидает фракцию и причиной тому стал коррупционный скандал. Он подозревается в получении через своего помощника неправомерной выгоды за внесение правок в законопроект в сфере переработки твердых бытовых отходов. Кроме того, НАБУ и САП направили генеральному прокурору Ирине Венедиктовой проект сообщения о подозрении Александру Юрченко.

17 сентября глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова подписала подозрение нардепу Александру Юрченко. В этот же день Юрченко исключили из фракции "Слуга народа".

21 сентября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) арестовал с возможностью выйти под залог подозреваемого во взяточничестве народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко.

25 сентября Юрченко вышел из СИЗО под залог. Сумма залога составила более 3 млн гривен.