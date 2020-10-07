В "Слуге народа" хотят запретить телерадиокомпаниям отрицать российскую агрессию

В случае нарушения данной нормы, Нацрада по вопросам телевидения и радиовещания будет штрафовать телерадиоорганизации или подавать иски в суд.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Олег Дунда внес в Раду законопроект, в котором предлагается запретить телерадиоорганизациям высказывания, отрицающие военную агрессию России.

Соответствующий документ зарегистрирован под номером 4188, свидетельствуют данные на сайте ВР.

В законе прописано, что в случае нарушения данной нормы, Нацрада по вопросам телевидения и радиовещания будет штрафовать телерадиоорганизации.

Если нарушения не будут устранены в течение месяца после наложения штрафа, или будут повторные нарушения, Нацрада сможет обратиться с иском в суд с требованием аннулирования лицензии.

Телерадиоорганизация не понесет никакой ответственности, если отрицание факта военной агрессии РФ транслировалось и распространялось без предварительной записи или содержалось в высказываниях лиц, не являющихся сотрудниками организации.

Напомним, группа народных депутатов из фракции "Слуга народа", в числе которых такие известные политики, как Никита Потураев, Галина Третьякова и Елизавета Богуцкая, а также нардеп Сергей Соболев из "Батькивщины" внесли в Верховную Раду законопроект №4136, который вводит ответственность за отрицание агрессии РФ в Украине.