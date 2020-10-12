Вена, Хельсинки, Нур-Султан: куда переедут Минские переговоры

Из-за выросшей нерукопожатности Лукашенко пошли слухи о переезде Трехсторонней контактной группы из Минска в другое место. Австрийский канцлер Курц предложил президенту Зеленскому для этого Вену, но на Банковой не спешат соглашаться.

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) в Минске, как и Минские соглашения — единственные гарантии сохранения относительной тишины на Донбассе и (пускай призрачный) алгоритм мирной реинтеграции ОРДЛО. О их неэффективности говорят много и давно, равно как и о необходимости искать альтернативы, но полностью отказываться не спешили ни при президенте Петре Порошенко, ни сейчас.

Внешнеполитическая изоляция режима Александра Лукашенко, в которой тот оказался за последние два месяца, поставила под вопрос по крайней мере одну из ролей Минска, выступающего площадкой для переговоров. С белорусскими властями у официального Киева состоялся громкий "обмен любезностями", после которого можно и отказаться от услуг переговорной площадки. Тем более учитывая, что переговоры в ТКГ зашли в тупик.

Фокус разбирается, насколько всерьез на Банковой говорят о переносе переговоров по Донбассу из Минска, есть ли ему альтернативы и на что это может повлиять.

Виртуальные встречи против реальных

Главным публичным инициатором поиска замены Минску стал Леонид Кравчук. Заговорил он об этом еще в августе: "Если вдруг не будет такой возможности проводить там встречи, то мы будем искать другое место. Сначала были не Минские соглашения. Сначала была Женева. Можно взять совсем нейтральное государство. Та же Швеция. Можем их попросить. Это возможно".

Идею Кравчука оценили на Западе. Австрийский канцлер Себастиан Курц, принимая 15 сентября президента Владимира Зеленского, заявил о готовности предоставить площадку для переговоров в своей стране.

"Мы хорошо знакомы с этой темой. Если будет возможность внести вклад, мы всегда готовы. Решение, конечно, зависит от украинской и российской сторон", — заявил Курц в ходе совместного брифинга.

Примечательно, что эти слова австрийского канцлера не были процитированы в официальном релизе пресс-службы Банковой, а получили распространение через российские СМИ.

24 сентября Кравчук вновь говорит о "минском вопросе" — на этот раз уже не так радикально. Потому что добро на перенос площадки пока не дает ОБСЕ, под эгидой которой ТКГ и существует.

"Россия предложила физическую встречу в Минске, но госпожа Грау [Хайди Грау, представитель ОБСЕ в ТКГ] сделала соответствующее представление, в котором отметила, что из-за определенных условий, в частности, коронавируса, нет возможности. Мы считаемся с такой позицией и придерживаемся ее", — заявил Кравчук.

6 октября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что перенос площадки переговоров из Минска рассматривается, но этот вопрос еще не стоит на повестке дня.

"Отношение Беларуси к Украине планово ухудшается. Мы понимаем, что чем более недружественными будут действия или заявления Беларуси по Украине, чем сильнее становятся позиции России в Беларуси, тем более неприемлемым становится Минск как место для физических встреч", — заявил Кулеба.

Кроме того, укрепление интересов РФ в Беларуси — прямая угроза нацбезопасности нашей страны, предупреждает министр. В свете этого Киев готов присоединиться к европейским санкциям против белорусских чиновников и вообще свернуть официальные контакты до необходимого дипломатического минимума.

Пока членам ТКГ с обеих сторон приходится довольствоваться переговорам по видеосвязи. На качестве это не отобразилось, обе стороны все равно не в состоянии найти общее решение, пока не договорятся между собой верхушки власти. Да и пока не разрешится ситуация с коронавирусом, вопрос о встречах в конкретном месте не поднимется.

"На перенос площадки нужно согласие России, а РФ для того, чтобы легитимизировать Лукашенко, может и не согласиться. В этом случае, скорее всего, переговоры и дальше будут проходить в онлайне. Либо будет достигнут какой-то компромиссный вариант", — говорит Фокусу представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш.

"Встречи" ТКГ по видеосвязи, по словам главы МИД Кулебы, уже стали привычными и о физическом возвращении делегаций в Минск речь не идет вообще.

Замена есть, но Минск — незаменим

Вопрос Донбасса в глобальном смысле отошел на третий план. В Украине пока нет желания делать резкие шаги по урегулированию конфликта. По крайней мере, до местных выборов. В Офисе президента довольны, что им удалось достигнуть режима тишины, которое, впрочем, несколько раз нарушалось. При этом предложенные альтернативные площадки по разным причинам уступают Минску.

Названные западные площадки — Швеция, Австрия или Швейцария — являются нейтральными государствами, и потому формально соответствуют требуемым условиям. Однако присутствовать на встречах в этих странах не могут некоторые представители России и непризнанных республик, против которых были введены санкции Евросоюза и Швейцарии. Одним из таких являет Борис Грызлов — полномочный представитель РФ в ТКГ.

"В Европу их просто так не пустят", — говорит Гармаш. По его мнению, оптимальным местом могла бы стать Финляндия. Эта страна хоть и входит в ЕС, но придерживается нейтралитета, имеет хорошие отношения с Москвой и уже не раз выступала площадкой для разного уровня встреч. На нее Россия может согласиться, да и логистически это был бы самый удобный вариант.

Но называют и площадки, более комфортные для Кремля — Казахстан, Молдова или Сербия. Первое государство уже давно рассматривается как главная альтернатива Минску. Нурсултан Назарбаев еще в 2018 году, до своей отставки с поста президента Казахстана, предлагал перенести переговоры в Астану и намекал, что эту идею одобрил сам Дональд Трамп, президент США. Впрочем, обрести лавры посредника по Донбассу Назарбаеву так и не удалось.

Сергей Гармаш к казахскому варианту относится скептически: "Логистически это очень неудобно и дорого".

Конъюнктурный характер имеют и разговоры о Молдове и Сербии. Обе страны имеют нерешенные территориальные конфликты, подобные нашему (Приднестровье и Косово соответственно). Однако главного, что нужно для переноса — глубокой заинтересованности хозяев площадки — нет ни в Кишиневе, ни в Белграде.

Вопрос переезда сейчас подвешен из-за пандемии, но не только. Хотя в МИД и украинской делегации в ТКГ уже ставят вопрос о возможных альтернативах Минску, на Банковой на эту тему не распространяются. На просьбу Фокуса прояснить позицию Офиса президента, пресс-секретарь Андрея Ермака, который активно участвует в переговорах с Россией, Дарья Заривная прокомментировать планы по переезду не смогла.

Причин тому две. Во-первых, смена площадки неизбежно вызовет ожидания каких-то подвижек в вопросе Донбасса — а их пока не предвидится. Переезд (и согласие на него из Москвы) надо будет подкреплять значимыми уступками, а на это готовности нет. Во-вторых, у Зеленского пока не готовы окончательно сжигать мосты с Лукашенко, а переезд станет слишком уж символически значимым демаршем. Поэтому карантин стал удобным предлогом отложить вопрос на время: группа вроде бы остается Минской, но и вотчину Лукашенко посещать не приходится.