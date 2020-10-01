Что это было? Почему Фокина уволили из ТКГ и как это отразится на переговорах с Россией

В Офисе президента пеняют на главу ТКГ Кравчука, который не предупредил их о политических взглядах Фокина, депутаты зовут Зеленского в Раду, а эксперты указывают на технический характер переговоров в Минске.

В Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе снова произошли изменения. В среду, 30 сентября, первого заместителя главы делегации Витольда Фокина уволили с этой должности. Это случилось вскоре после встречи политика с народными депутатами, где тот озвучил свои мысли о России, войне на Донбассе и оккупации Крыма. Открытость Фокина поразила всех, но довольных его политическими взглядами оказалось не так много.

Назначить Фокина – уволить Фокина

В ТКГ Фокина назначили в августе. Тогда многие задавались вопросом, кто пригласил его участвовать в этом процессе, учитывая почтенный возраст и длительное пребывание на пенсии. Глава делегации Леонид Кравчук, при президентстве которого Витольд Фокин трудился премьер-министром, уверял, что не имеет никакого отношения к этому назначению.

С того момента внимание к украинской делегации только увеличивалось. В первую очередь – благодаря неоднозначным высказываниям первого замглавы. Который за относительно небольшой промежуток времени успел рассказать о всеобщей амнистии на Донбассе и предложить закрепить особый статус Донбасса.

Припомнили ему и старые высказывания о Крыме. "Если бы Россия не захватила тогда [в 2014 году] Крым, то вполне возможно, она бы потеряла Крым навечно, ибо пришли бы сюда американцы. А Россию нужно понять: у нее там флот", – рассуждал политик.

Членам украинской делегации во главе с Леонидом Кравчуком было непросто: они только успевали отрекаться от его заявлений, называя их собственным мнением Фокина, которое не влияет на позицию Украины в Минских переговорах.

Собеседники Фокуса в Офисе президента (ОП) уверяют, что о политических взглядах Фокина узнали уже во время заседаний ТКГ.

"С ним больше всего общался Кравчук. Но он почему-то ничего не говорил о возможных проблемах", – признается источник.

Вялотекущий скандал вновь обострился, когда светская тусовщица, фотомодель и певица Мария Фокина рассказала в одном из интервью о том, как ее дедушка был назначен в ТКГ.

"Это было нашим личным решением, чтобы дедушка начал заниматься этим [переговорами в ТКГ]", — поделилась Мария Фокина подробностями назначения.

В этом же интервью она вальяжно назвала Ермака "Андрюшей", отметив, что давно с ним дружит и хотела ему таким образом помочь.

После раскрытия истории карьерного роста Витольда Фокина и последовавшей за этим еще одной серии заявлений на грани фола, депутаты пригласили его на встречу 29 сентября, чтобы напрямую задать важные вопросы и понять, какой он видит свою миссию в будущем. Его ответы вызвали неоднозначную реакцию.

"Относительно войны [на Донбассе]. Я не политик и дать какое-то определение этому я не могу, потому что ни одного подтверждения того, что там идет война между Россией и Украиной, пока что я не видел", — смело заявил первый замглавы украинской делегации. Он также сообщил, что против Украины на Донбассе воюют боевики из 30-ти стран. Но уточнил, что их поддерживает РФ.

Заодно Витольд Фокин рассказал, что особый статус Донбасса и выборы на оккупированных территориях значительно упростили бы переговоры в Минских соглашениях. А получение Украиной полного контроля над границей Фокин назвал "нереальным, фантастическим положением".

Открытием стало то, что член делегации в ТКГ ни разу не общался с президентом Владимиром Зеленским, но имел постоянный контакт с Ермаком.

"Очень хочется спросить у Андрея Борисовича, на основании каких критериев он рекомендовал Фокина [в ТКГ], и не считает ли он, что он таким образом подставил и Украину, и президента", — задает риторический вопрос депутат "Слуги народа" (СН) Виталий Безгин.

Атмосфера на заседании была напряженной. Некоторые парламентарии пытались спорить с Фокиным. Но, как рассказал Фокусу Безгин, гость был невнимательным и "через 5 минут забывал, о чем у него спрашивали". "Честно говоря, стыдно, что такой человек может представлять Украину на международной арене", — возмущается депутат.

Итог: 10 из 16 членов парламентского комитета по вопросам государственной власти проголосовали за отставку Фокина.

Одним из первых на новые заявления замглавы украинской делегации отреагировал глава Офиса президента Андрей Ермак. На своей странице в "Фейсбук" топ-чиновник заявил, что поддерживает увольнение Фокина, но одновременно прошелся и по его критикам, в первую очередь — из числа предыдущей власти, обвинив в лицемерии.

"Чтобы хорошо понять, что происходит на Донбассе, нужно депутатам туда съездить лично. Не в "паркетном режиме" и не на полдня. Увидеть собственными глазами настоящую жизнь, откровенно пообщаться с местными жителями, военными", — написал Ермак, предложив только после этого что-то там обсуждать и писать изобличающие посты в "Фейсбуке".

Чуть позже на сайте Офиса президента появилось сообщение об увольнение Фокина. "Для президента принципиально, чтобы все, на кого возложено исполнение функций от имени государства, всегда руководствовались в своей деятельности и высказываниях национальными интересами Украины и действовали справедливо", — говорилось в сообщении.

Будущее Минского процесса

Сам Витольд Фокин после встречи с депутатами сделал заявление на сайте Вести. Он подчеркнул, что не обязан был приходить в парламент, но желание пояснить свою позицию взяло верх.

"Поскольку меня не слушали и вникнуть в мои ответы даже не пытались, я почувствовал, что после этого заседания снова начнут вырывать мои фразы из контекста и перекручивать их, — заявил Фокин. — Только теперь проделывать это станут уже не СМИ, а сами народные депутаты. Пусть все это останется на их совести".

НЕ ПРЕДУПРЕДИЛ. В Офисе президента не знали о политических взглядах Фокина до начала первых заседаний ТКГ

Немногословным в отношении слов Фокина на заседании комитета оказались и его коллеги по ТКГ. В официальном заявлении говорится, что право на собственное мнение есть у всех. "Но все должны придерживаться исключительно официальной позиции государства даже, когда не участвуют в переговорах".

Фокус пытался связаться с представителями украинской делегации, но они не вышли на связь.

Эксперты в то же время сомневаются, что скандальные назначения, увольнения и заявления, связанные с урегулированием ситуации на Донбассе могут оказать какое-либо влияние на переговоры с РФ.

"Возможно, когда его [Фокина] приглашали [в ТКГ], то рассчитывали, что своим авторитетом он добавит что-то новое в переговорную группу, добавит вес всему процессу. Вряд ли кто-то рассчитывал, что он всерьез чем-то будет заниматься, продвигать свою линию. Но получилось наоборот", — рассказывает Фокусу политолог Петр Олещук.

Возможно, именно поэтому на Банковой решили, что все зашло слишком далеко и не захотели брать на себя ответственность. Кроме того, в Офисе президента продемонстрировал, что все, кто работает с государством, должны следовать одной генеральной линии.

Проголосовавшие за отставку члены комитета по вопросам организации государственной власти приветствовали решение ОП. Однако остались и недовольные. Роман Лозинский, представитель фракции "Голос", считает, что это связано с отсутствием четкой позиции ОП по конфликту с Россией.

"Увольнение Фокина – это первый шаг. Но дальше нужно, чтобы Зеленский пришел в парламент, возможно, на закрытое заседание, где мы бы полностью обсудили план действий касательно деоккупации Донбасса и его реинтеграции", — предложил Лозинский, подчеркнув, что нынешняя неопределенность ослабляет позицию Украины на переговорах.

Его коллега Безгин поддерживает прямой контакт с гарантом. Но считает, что будет достаточно встречи с фракцией "Слуга народа" и обсуждения кейса Фокина, чтобы подобные назначения не повторились в будущем.

"Глобально подобные назначения ничего не меняют. Потому что главные решения не принимаются в Минском формате. Там обсуждаются довольно локальные вопросы вроде обмена пленными или обеспечения выполнения Минских соглашений. Важные политические решения принимаются на высшем уровне, почему и поднимался вопрос о встрече в Нормандском формате", — считает Олещук. Эксперт подчеркивает, что кто бы не занял место Фокина это не будет иметь особого значения. Эффективность украинской делегации в ТКГ от этого не изменится.