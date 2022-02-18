Россия отказалась от срочного заседание в ТКГ по Донбассу

Несостоявшееся вечером 18 февраля заседание ТКГ перенесли на утро 19 февраля.

Представители России в Трехсторонней контактной группе по Донбассу отказалась от участия во внеочередном заседании, которое было запланировано на вечер 18 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе украинской делегации в ТКГ.

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"Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) сообщает, что, к сожалению, внеочередное заседание ТКГ, созванное на 18:00 18 февраля 2022 года по инициативе Координатора ОБСЕ в ТКГ не состоялось из-за отказа российской стороны", — говорится в сообщении.

Киев, в свою очередь, подтвердил готовность к срочным переговорам в рамках ТКГ, чтобы снять напряжение на Донбассе, предотвратить провокации и прекратить распространение в СМИ панических настроений.

Известно, что внеочередное заседание контактной группы по Донбассу перенесено с 18 февраля на утро 19 февраля, сообщил представитель председателя ОБСЕ.

Ранее представителя окупированных Донецка и Луганска отказалсь от заседания в ТКГ 18 февраля, обосновав это тем, что не хотят участвовать в "пиар-акции перед западными кураторами", которая будет бессмысленной.

В то же время 18 февраля так называемый глава "ДНР" Денис Пушилин сообщил, что ситуация на Донбассе идет к широкомасштабной войне.