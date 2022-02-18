Росія відмовилася від термінового засідання у ТКГ щодо Донбасу

Засідання ТКГ, яке не відбулося ввечері 18 лютого, перенесли на ранок 19 лютого.

Представники Росії у Тристоронній контактній групі з Донбасу відмовилися від участі у позачерговому засіданні, яке було заплановано на вечір 18 лютого. Про це повідомили у пресслужбі української делегації у ТКГ.

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"Українська делегація у Тристоронній контактній групі (ТКГ) повідомляє, що, на жаль, позачергове засідання ТКГ, скликане на 18:00 18 лютого 2022 року з ініціативи Координатора ОБСЄ у ТКГ не відбулося через відмову російської сторони", — йдеться в повідомленні.

Київ, у свою чергу, підтвердив готовність до термінових переговорів у межах ТКГ, щоб зняти напругу на Донбасі, запобігти провокаціям та припинити поширення у ЗМІ панічних настроїв.

Відомо, що позачергове засідання контактної групи щодо Донбасу перенесено з 18 лютого на ранок 19 лютого, повідомив представник голови ОБСЄ.

Раніше представник окупованих Донецька та Луганська відмовився від засідання в ТКГ 18 лютого, обґрунтувавши це тим, що вони не хочуть брати участь у "піар-акції перед західними кураторами", яка буде безглуздою.

Водночас 18 лютого так званий голова "ДНР" Денис Пушилін повідомив, що ситуація на Донбасі йде до широкомасштабної війни.