"Оппоблок", "ЕС" и "Слуги народа" поддержали на выборах в Кураховскую ОТГ действующего мэра

Но на встречах с избирателями Роман Падун появляется в компании кандидатов от партии "Оппозиционный блок".

Во дворце культуры города Курахово Донецкой области бюджетники смонтировали агитационный куб в поддержку действующего мэра Романа Падуна, который формально баллотируется на должность главы ОТГ как самовыдвиженец. Однако, судя по надписи на кубе, его на этих выборах поддержали сразу 6 политических партий: "Оппозиционный блок", "Европейская солидарность", "Слуга народа", "Наш край", "За будущее" и "Порядок". Соответствующую фотографию опубликовал сайт "Курахово.моё".

Но на встречах с избирателями Падун появляется в компании кандидатов в депутаты ОТГ от партии "Оппозиционный блок".

Падун на встрече с избирателями с кандидатами в депутаты от партии «Оппозиционный Блок» Романец и Запара, фото: Курахово.Моё

Кандидаты от этой же партии используют фамилию Падуна в агитации за себя.

На сайте "Курахово.Моё" предполагают, что в последствии действующего мэра представят как "единого и безальтернативного кандидата, от разных политических партий".

Всего кандидатами на должность главы Кураховской ОТГ зарегистрировали 7 человек. 6 из них, включая действующего мэра Падуна, - самовыдвиженцы, а еще один - это представитель партии ОПЗЖ.

Роман Падун стал мэром Курахово в 2015 году. Тогда он тоже баллотировался как самовыдвиженец. До этого он работал в Кураховской ТЭС заместителем Сергея Сажко, который в 2014 году стал нардепом, после чего присоединился к фракции “Оппозиционный блок”. В прошлом году Падуна видели на съезде партии "Оппозиционный блок".

Очередные местные выборы по всей территории Украины запланированы на 25 октября этого года.

Напомним, Степанов заявил, что местные выборы состоятся даже в "красной" зоне, а с выборов в Одессе сняли клонов Филимоновых, Зеленских и Саакашвили.