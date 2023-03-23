Сын мэра Березани Киевской области ударил по лицу человека в военной форме, – соцсети (видео)

Журналисты утверждают, что Сергей Тимченко обозвал военнослужащего и набросился на него с кулаками. Мужчин пришлось разнимать, официально инцидент пока не комментировали.

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В четверг, 23 марта, появилось видео, на котором, предположительно, сын мэра Березани Киевской области Владимира Тимченко ударил человека в военной форме по лицу на сессии городского совета. Об этом сообщили киевские паблики и показали видео инцидента.

"Депутат Сергей Тимченко набросился на находящегося в отпуске военнослужащего с кулаками и ударил его по лицу. Причина конфликта не указывается", — коротко объяснили произошедшее.

На кадрах видно, как депутат, предположительно Сергей Тимченко, бросается на военнослужащего с кулаками. Перед тем он назвал военного "чучелом". Также на видео появляется герб Березани на стене.

Присутствующая в зале женщина кричит, что вызовет полицию. Мужчин быстро разняли и отодвинули друг от друга, чтобы они не продолжили драку.

Почему мужчины повздорили, пока не уточняется. Сам Тимченко и его отец на момент публикации новости не прокомментировали случившееся. Березанский горсовет также не отреагировал.

Напомним, что 11 марта в Одессе на улице Вице-Адмирала Жукова подрались подростки. Молодые люди вступили в спор с молодой парой, 20-летний парень получил удар бутылкой по голове.

А в немецком городе Франфуркт-на-Майне недавно охранник гостиницы, уроженец Чечни, избил украинского военного. Мужчина приехал в Германию на реабилитацию после ранения на фронте.