Син мера Березані Київської області вдарив по обличчю людину у воєнній формі – соцмережі (відео)

Журналісти стверджують, що Сергій Тимченко обізвав воєннослужбовця та накинувся на нього з кулаками. Чоловіків довелося рознімати, офіційно інцидент поки що не коментували.

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У четвер, 23 березня, з'явилося відео, на якому, ймовірно, син мера Березані Київської області Володимира Тимченка вдарив людину у воєнній формі по обличчю на сесії міської ради. Про це повідомили київські пабліки та показали відео інциденту.

"Депутат Сергій Тимченко накинувся на воєннослужбовця з кулаками, який перебуває у відпустці, і вдарив його по обличчю. Причина конфлікту не вказується", — коротко пояснили подію.

На кадрах видно, як депутат, ймовірно Сергій Тимченко, кидається на воєннослужбовця із кулаками. Перед тим він назвав воєнного "опудалом". Також на відео з'являється герб Березані на стіні.

Присутня у залі жінка кричить, що викличе поліцію. Чоловіків швидко розняли та відсунули один від одного, щоб вони не продовжили бійку.

Чому чоловіки посварилися, поки не уточнюється. Сам Тимченко та його батько на момент публікації новини не прокоментували те, що сталося. Березанська міськрада також не відреагувала.

Нагадаємо, що 11 березня в Одесі на вулиці Віце-Адмірала Жукова побилися підлітки. Молоді люди почали суперечку з молодою парою, 20-річний хлопець отримав удар пляшкою по голові.

А у німецькому місті Франфуркт-на-Майні нещодавно охоронець готелю, уродженець Чечні, побив українського воєнного. Чоловік приїхав до Німеччини на реабілітацію після поранення на фронті.