Розбили голову пляшкою: у центрі Одеси підлітки влаштували масову бійку (відео)

У поліції повідомили, що потерпілому діагностували черепно-мозкову травму. Вдалося встановити всіх учасників інциденту.

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11 березня на вулиці Віце-Адмірала Жукова в Одесі підлітки вчинили масову бійку. Про це пише поліція Одеської області.

Повідомляється, що приблизно о 21:00 компанія підлітків спровокувала словесну суперечку з молодою парою. Потім агресивні молодики кинулися в бійку, вдаривши 20-річного хлопця пляшкою по голові.

Поліція пише, що громадянин звернувся по допомогу до медиків. Ті діагностували у нього черепно-мозкову травму.

За словами правоохоронців, про інцидент повідомили перехожі, які стали свідками події. Поліції вже вдалося встановити всіх учасників. Наразі слідчі дії продовжуються.

"Подія кваліфікована як хуліганство. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до семи років", — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Крім того, місцеві Telegram-канали показали відео з місця подій.

20-річний хлопець отримав травму голови в Одесі

Показання потерпілої

Окрім того, як повідомили адміністратори місцевого Telegram-каналу, до них звернулася дівчина потерпілого. Вона розповіла, що її юнака побили 10 підлітків. Вона підтвердила, що йому розбили голову пляшкою і пошкодили лікоть. Більше того, у компанії агресивних підлітків були й дівчата, які накинулися на потерпілу та декілька разів ударили її ногами по обличчю.

За її словами, підлітки були в стані алкогольного сп'яніння та самі спровокували конфлікт. У поліції потерпілим розповіли, що це не перша подібна ситуація з цією компанією підлітків, проте раніше вони не понесли жодного покарання.

Масова бійка в Одесі Фото: скріншот

Також в СБУ повідомили, що в Україну намагалися ввезти крадені гроші. Підозрювані під виглядом туристів, як стверджують правоохоронці, намагалися завезти вказану суму до Чернівецької області. Частину коштів сховали у валізах, а решту примотали собі до тіла.

Ще нагадаємо, що у Херсоні пройшла акція з українськими прапорами. 13 березня 2022 року тисячі городян зібралися на площі Свободи із синьо-жовтими прапорами. Цього року начальник Херсонської МВА Роман Мрочко повторив акцію зі своїми заступниками.