Разбили голову бутылкой: в центре Одессы подростки устроили массовую драку (видео)

В полиции сообщили, что пострадавшему диагностировали черепно-мозговую травму. Удалось установить всех участников инцидента.

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11 марта на улице Вице-Адмирала Жукова в Одессе подростки устроили массовую драку. Об этом пишет Полиция Одесской области.

Сообщается, что примерно в 21:00 компания подростков спровоцировала словесную перепалку с молодой парой. Затем агрессивные молодые люди бросились в драку, ударив 20-летнего парня бутылкой по голове.

Полиция пишет, что гражданин обратился за помощью к медикам. Те диагностировали у него черепно-мозговую травму.

По словам правоохранителей, об инциденте сообщили прохожие, которые стали свидетелями события. Полиции уже удалось установить всех участников. На данный момент следственные действия продолжаются.

"Событие квалифицировано как хулиганство. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет", — говорится в сообщении правоохранителей.

Кроме того, местные каналы в Telegram показали видео с места событий.

20-летний парень получил травму головы в Одессе

Показания потерпевшей

Кроме того, как сообщили администраторы местного Telegram-канала, к ним обратилась девушка потерпевшего. Она рассказала, что ее молодого человека избили 10 подростков. Она подтвердила, что ему разбили голову бутылкой, а также повредили локоть. Более того, в компании агрессивных подростков были и девушки, которые накинулись на потерпевшую и несколько раз ударили ее ногами по лицу.

По ее словам, подростки были в состоянии алкогольно опьянения и сами спровоцировали конфликт. В полиции потерпевшим рассказали, что это не первая подобная ситуация с этой компанией подростков, однако ранее они никакого наказания не понесли.

Массовая драка в Одессе Фото: скриншот

Также в СБУ сообщили, что в Украину пытались ввезти краденные деньги. Подозреваемые под видом туристов, как утверждают правоохранители, пытались завезти указанную сумму в Черновицкую область. Часть средств спрятали в чемоданах, а остальное — примотали себе к телу.

Еще напомним, что в Херсоне прошла акция с украинскими флагами. 13 марта 2022 года тысячи горожан собрались на площади Свободы с сине-желтыми флагами. В этом году начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко повторил акцию со своими заместителями.