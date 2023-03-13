37 млн наличными в чемоданах: в Украину пытались ввезти краденные деньги, — СБУ (фото)

Подозреваемые под видом туристов, как утверждают правоохранители, пытались завезти указанную сумму в Черновицкую область. Часть средств спрятали в чемоданах, а остальное — примотали себе к телу.

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В Украину пытались в чемоданах ввезти 37 миллионов гривен наличными. Средства вывозили в одну из стран Ближнего Востока, а затем через Европу — в Украину, об этом сегодня, 13 марта, сообщает СБУ.

"Дельцы пытались завезти наличные в Черновицкую область под видом туристов на рейсовом автобусе. Разоблачены пять участников схемы, у которых изъято почти 37 млн в гривневом эквиваленте. При этом часть наличности спрятали в чемоданы, а часть — примотали себе к телу", — говорится в сообщении.

Фото: СБУ

Также в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга отслеживаются все маршруты нелегального канала и причастные к этому лицу. Часть средств, изъятых в "транзитной" стране ЕС ранее, сейчас заблокирована. Решается вопрос об их взыскании в пользу Украины.

Досудебное расследование продолжается, принимаются комплексные меры по привлечению к ответственности всех участников схемы. СБУ отмечает неотвратимость наказания за преступления против национальной безопасности Украины.

10 марта в Одесской области Служба безопасности Украины разоблачила преступную группировку, которая занималась вымогательством средств у членов семей погибших украинских военнослужащих.

Того же 10 марта жительницу Одессы приговорили к 5 годам лишения свободы за то, что она продавала несуществующее военное снаряжение для украинских военных.

Напомним, ранее сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении главы одной из благотворительных организаций Киева. Она обвиняется в продаже гуманитарной военной помощи.

9 марта Служба безопасности Украины провела обыску и вручила подозрения экс-генеральному директору ГП "Антонов" Сергею Бычкову, а также начальнику по безопасности Нетесову. По словам журналистов, в начале 2022 года подозреваемые отказывали Нацгвардии в возведении фортификационных сооружений на территории аэропорта Гостомель.

Ранее, 27 февраля, в СБУ также сообщили о задержании в Одессе организатора агентурной сети российских спецслужб, который оказался помощником одного из "депутатов крымского парламента" Константина Мальчикова.