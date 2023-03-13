37 млн готівкою у валізах: в Україну намагалися ввезти крадені гроші, — СБУ (фото)

Підозрювані під виглядом туристів, як стверджують правоохоронці, намагалися завезти вказану суму до Чернівецької області. Частину коштів сховали у валізах, а решту примотали собі до тіла.

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В Україну намагалися у валізах ввезти 37 мільйонів гривень готівкою. Кошти вивозили до однієї з країн Близького Сходу, а згодом через Європу — в Україну, про це сьогодні, 13 березня, повідомляє СБУ.

"Дільці намагалися завезти готівку до Чернівецької області під виглядом туристів на рейсовому автобусі. Викрито п'ятьох учасників схеми, у яких вилучено майже 37 млн у гривневому еквіваленті. Однак частку готівки сховали у валізи, а іншу частку — примотали собі до тіла", — йдеться у повідомленні.

Фото: СБУ

Також у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу відстежуються всі маршрути нелегального каналу та причетні до цієї особи. Частину коштів, вилучених у "транзитній" країні ЄС раніше, зараз заблоковано. Вирішується питання про їхнє стягнення на користь України.

Досудове розслідування триває, вживаються комплексні заходи щодо притягнення до відповідальності всіх учасників схеми. СБУ наголошує на невідворотності покарання за злочини проти національної безпеки України.

10 березня в Одеській області Служба безпеки України викрила злочинне угруповання, яке займалося вимаганням коштів у членів сімей загиблих українських воєннослужбовців.

Того ж 10 березня Одесу засудили до 5 років позбавлення волі за те, що вона продавала не реальне воєнне спорядження для українських воєнних.

Нагадаємо, раніше співробітники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо голови однієї з благодійних організацій Києва. Вона звинувачується у продажу гуманітарної воєнної допомоги.

9 березня Служба безпеки України провела обшук та вручила підозри ексгенеральному директору ДП "Антонов" Сергію Бичкову, а також начальнику з безпеки Нетесову. За словами журналістів, на початку 2022 року підозрювані відмовляли Нацгвардії у зведенні фортифікаційних споруд на території аеропорту Гостомель.

Раніше, 27 лютого, в СБУ також повідомили про затримання в Одесі організатора агентурної мережі російських спецслужб, який виявився помічником одного з депутатів кримського парламенту Костянтина Мальчікова.