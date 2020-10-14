В воскресенье, 25 октября, на всенародном опросе украинцам предложат ответить на вопрос, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах. Всего будет 5 вопросов.

Об этом в видеообращении на странице в Fcebook заявил президент Владимир Зеленский.

"Вопрос №1. Нужно ли вводить пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах. Воскресенье, 25 октября, приходи и решай. Будет так, как решишь ты, потому что Украина – это ты", – отметил Зеленский.

Ранее Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов. Говоря о том, какие будут предложены вопросы, он сказал: "Об этом позже".

Отметим, что в ЦИК не знали о планах Зеленского провести опрос в день местных выборов. В Комитете избирателей Украины отметили, что процедура проведения всенародного опроса в день голосования не предусмотрена Избирательным кодексом.

Опрос в отличие от референдума не будет иметь юридических последствий, говорят в ОП.