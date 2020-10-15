Украина передала в ТКГ список на обмен пленными

С временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей информации пока не предоставляли.

Украинская сторона передала в Трехстороннюю контактную группу (ТКГ) список из четырех категорий пленных.

Об этом сообщил координатор ОБСЕ в гуманитарной группе ТКГ Тони Фриш, передает Офис президента.

С временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей информации пока не предоставляли.

Кроме того, Фриш констатировал готовность сторон одновременно открыть два новых КПВВ в Луганской области в первой декаде ноября во исполнение договоренностей саммита "Нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года.

Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик назвал достижением введения режима "тишины" на Донбассе, в то же время подчеркнул, что необходимо "обеспечение его устойчивого характера".

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что после карантина может быть более масштабный обмен пленными.

Кроме того, глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом ранее заявлял, что процесс обмена пленными с ОРДЛО затормозился.