У Зеленского объяснили, зачем нужен вопрос о свободной экономической зоне на Донбассе

В Офисе президента считают, что создание на Донбассе, на свободной части, специальных экономических условий существенно повлияет на темпы и концепции эффективной реинтеграции.

В Офисе президента объяснили, почему решили спросить у украинцев на всеукраинском опросе о свободной экономической зоне на Донбассе.

"Это крайне важный вопрос, который сможет обеспечить стране возможность укоренения действительно эффективной реинтеграционной модели. Речь о концепции региональной экономики, которая "сшивает" регион, делает его привлекательным для бизнеса, системно восстанавливает инфраструктуру", – говорят в ОП.

У Зеленского считают, что создание на Донбассе, на свободной части, специальных экономических условий существенно повлияет на темпы и концепции эффективной реинтеграции.

"Соответственно, привлечение на Донбасс ведущих компаний, подкормка экономического развития за счет масштабных партнерских программ могут стать также инструментом демонтажа любого негативного воздействия оккупационной силы", – сказано в сообщении.

Напомним, 15 октября в соцсетях Владимира Зеленского появилось видео со вторым из пяти вопросов, которые будут включены во всеукраинский опрос 25 октября. Президент Украины хочет узнать отношение украинцев к созданию на Донбассе свободной экономической зоны.

Ранее Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов. Первый вопрос: "Нужно ли вводить пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?".