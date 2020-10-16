Нардепы фракции "Слуга народа" опять собрались на Донбасс

В прошлый раз поездка сорвалась. Теперь "Слуги народа" планируют находиться на востоке Украины 21, 22 и 23 октября.

21, 22 и 23 октября депутаты от "Слуги народа" всей фракцией поедут на Донбасс.

Об этом пишет Telegram-канал Pavlovsky News.

Как сообщил народный депутат от пропрезидентской фракции Александр Качура, сначала поедет первая половина, потом – вторая. "Слуг народа" развезут по всей линии разграничения.

"Добираться будут поездом. Причем едет вся фракция", – сказал Качура.

Кроме того, как сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, заседание Верховной рады, запланированное на 20 октября, отменено.

В конце сентября лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что фракция проведет выездное заседание на Донбассе. Поездку запланировали на 2-3 октября, но потом отменили из-за коронавируса и лесных пожаров.