"Слуга народа" проведет выездное заседание на Донбассе, – Арахамия

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что фракция проведет выездное заседание на Донбассе, сообщает РБК-Украина.

Арахамия отметил, что заседание будет закрытым и пройдет в "нулевой зоне".

"Хотим поговорить с военными и мирным населением в том числе", – заявил он. Ожидается, что заседание пройдет на следующей неделе.

Напомним, 20 сентября на заднем дворе Красного корпуса состоялась презентация избирательного списка “Слуги народа” на выборах в Киевский городской совет. На мероприятии присутствовали президент Владимир Зеленский и кандидат в столичные мэры Ирина Верещук.

Позднее Студпарламент КНУ выступил с протестом против произошедшей партконференции. Представители студенческого самоуправления возмутились, что ранее им отказывали в проведении массовых мероприятий на том же месте и потребовали, чтобы КНУ не использовали в политической агитации впредь.