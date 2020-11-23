Стало известно, сколько народных депутатов болеют коронавирусом

Среди больных – 34 работника Аппарата Рады.

В Верховной Раде болеют коронавирусом 27 народных депутата, а также 34 работника Аппарата Рады.

Об этом написала в Facebook замглавы Верховной Рады Елена Кондратюк.

"К сожалению, по состоянию на 23 ноября COVID-19 болеет 27 народных депутатов и 34 работника аппарата ВРУ. Мы желаем нашим коллегам и всем, кто сейчас болеет, скорейшего выздоровления", – написала она.

Среди больных – глава парламента Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук.

В то же время многие парламентарии обеспокоены тем, что правительство до сих пор не подало доработанный проект Государственного бюджета на 2021 год.

"Парламент готов рассматривать проект Госбюджета на следующий год во втором чтении, как только он будет готов", – добавила Кондратюк.

Отметим, 12 ноября сообщалось, что в Верховной Раде с начала эпидемии COVID-19 заболели 75 народных депутатов, то есть каждый шестой.