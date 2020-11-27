Кабмин поддержал законопроект, позволяющий Раде увольнять главу НАБУ

Глава правительства уверяет, что сохранение независимости НАБУ остается приоритетом.

На на внеочередном онлайн-заседании Кабинет министров Украины поддержал изменения в антикоррупционном законодательстве в части предоставления Верховной Раде полномочий увольнять директора НАБУ.

"Это законопроект, которым будут внесены изменения в закон о деятельности Национального антикоррупционного бюро. В частности, предлагается установить полномочия Верховной Рады принимать решение об увольнении директора НАБУ при наличии оснований, четко выписанных в законе", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Премьер добавил: "Важным является положением предложенного законопроекта о том, что нынешний руководитель НАБУ продолжает осуществлять свои полномочия до момента назначения нового руководителя".

Иными словами, Кабинет министров поддержал законопроект, гарантирующий работу директора НАБУ Артема Сытника до внесения изменений в законодательство, как того требует решение Конституционного суда.

[ + – ] Видео: YouTube / "КабМін"

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, цель законопроекта – обеспечить нормальную работу бюро после решения Конституционного суда Украины: "Мы ничего радикально не меняем, но обеспечиваем сохранение статуса кво до вступления в силу законов об изменениях в Конституцию или законодательства, которое введет другой порядок назначения директора НАБУ".

"Для нас ключевая позиция – это сохранение независимости НАБУ, и одновременно приведение всех положений закона об его деятельности в соответствии с нормами Конституции Украины. Мы укрепляем антикоррупционную архитектуру и остаемся верными антикоррупционной политике", – подчеркнул Шмигаль.

Решение на голосовании было единогласно поддержано членами правительства, а глава Кабмина заключил: "Предложение доработать его (законопроект, – ред.) в секретариате Кабмина и передать на рассмотрение парламента".

Напомним, в августе 2020 года Конституционный Суд Украины признал неконституционным назначение Сытника главой НАБУ, с чем сам Сытник не согласился, и отказался покидать свой пост. При этом, споры о кандидатуре на кресло главы НАБУ шли и раньше. Так еще в апреле профильный комитет Рады поддержал законопроект, который позволит уволить Сытника. Документ был вынесен на голосование в июле, но так и не был принят. На днях, президент Украины Владимир Зеленский пообещал послам стран "Большой Семерки" оставить Сытника директором ведомства.