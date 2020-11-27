"Зеленский может решить уйти досрочно, а может и решить пойти на второй срок", - Тимошенко

Судя по словам замглавы ОП, пока что неизвестно каким будет политическое будущее Зеленского, однако поводов для его ухода пока что нет.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью, опубликованном вечером 26 ноября на YouTube-канале "Бацман", допустил, что Владимир Зеленский может заявить о желании досрочно покинуть президентское кресло, если будет считать это необходимым. Но, добавил он, сейчас нет такой ситуации, которая вынудила бы президента принять подобное решение.

Впрочем, Кирилл Тимошенко отметил, что Зеленский может принять решение и о баллотировании на второй президентский срок.

"Если у президента будет такое решение — он его озвучит. Так, на пресс-конференции он действительно сказал, что одного срока мало по объективным причинам, а не потому, что он решил идти на второй срок. Действительно, для того, чтобы восстановить страну, одного срока мало — это небольшой период, потому что его объективно недостаточно. Мы об этом не говорим, потому что у нас на обсуждение второго срока президентских выборов сейчас нет времени", — сказал Тимошенко.

Отметим, в мае 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подумает о втором сроке, если сохранит высокий рейтинг, хотя в своей предвыборной программе он заверял, что собирается на президентский пост только на один срок.

В апреле 2019 года Зеленский заявил, что если он "когда-либо в жизни нарушит закон", то уйдет с должности сам.

7 июля 2020 года НАПК вручило президенту два админпротокола о нарушении законодательства. Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии. Сделать это нужно было в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ.

Петиция с требованием отставки президента Владимира Зеленского из-за того, что он незадекларировал доход от ОВГЗ, еще 18 июля собрала необходимое для ее рассмотрения количество подписей, однако в сентябре Зеленский отметил, что это стало результатом ошибки и не является основанием для его отставки с поста главы государства.

В октябре 2020 года Зеленский сказал, что в случае неудачи на должности президента для него не будет проблемой покинуть свою должность. Он заявил, что если у него не получится закончить войну, то "нужно, чтобы пришел другой человек".