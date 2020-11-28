В Офисе президента назвали три шага для выхода из конституционного кризиса

Андрей Ермак считает, что все органы власти должны действовать слаженно и эффективно.

Для выхода из конституционного кризиса в Украине необходимо сделать три важных шага. Все органы власти должны действовать слаженно и эффективно.

Об этом написал глава Офиса президента Андрей Ермак в Facebook.

Первым шагом, по его мнению, должно стать восстановление уголовной ответственности за умышленное непредоставление декларации либо предоставление ложных сведений в декларациях.

"По мнению Владимира Зеленского, уголовная ответственность за это должна быть достаточно строгой", – отметил глава ОП.

Второй шаг – восстановление полномочий НАПК по мониторингу электронного декларирования и урегулирования вопроса деклараций судей.

Третий – урегулирование вопроса образования НАБУ и обеспечение гарантии деятельности его директора.

По словам Ермака, для выполнения этих шагов все органы власти должны действовать слаженно и эффективно.

"Представители правительства, народные депутаты вместе с экспертной средой должны оперативно доработать соответствующие законодательные инициативы, а Верховная Рада как можно скорее принять", – подчеркнул председатель ОП.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины отменил ответственность за недостоверное декларирование, а также часть контрольных полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции.

В начале ноября, в связи с вышеупомянутым решением, Высший антикоррупционный суд упразднил производство касательно возможной лжи в декларации мэра Одессы Геннадия Труханова. С момента вступления в силу решения Конституционного суда, НАБУ и САП закрыли уже 65 уголовных дел по указанной статье.

27 ноября Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о возобновлении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации чиновниками. Проект зарегистрирован под №4434.