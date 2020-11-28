Россия и "ЛДНР" отказались от обмена пленными накануне Нового года, – росСМИ

Боевики требуют провести "юридическую очистку" задержанных украинскими властями сепаратистов.

Обмен пленными между Россией, боевиками "ЛДНР" и Украиной до Нового года не состоится.

Об этом пишет российское издание РБК, ссылаясь на источники, близкие к переговорному процессу.

В частности, боевики требуют провести "юридическую очистку" задержанных украинскими властями сепаратистов перед обменом.

"Без выполнения Украиной своих обязательств вероятность обмена до Нового года отсутствует", – заявила агентству представитель группировки "ЛНР" Ольга Кобцева.

Источник, близкий к Офису президента Украины, сказал РБК, что "быстро и качественно провести юридическую очистку не всегда получается".

"Например, для кого-то нужно решение какого-то районного суда, а там нет судей, и он не собирается", – отметил собеседник.

Отметим, ранее спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович сообщил, что на обмен пленными, который они хотят провести до 24 декабря, готовится около 100 человек, а 11 человек, о которых ранее сказал Кравчук, – это лишь одна из категорий пленных.