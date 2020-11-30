Зеленский внес в Раду закон об отсрочке введения кассовых аппаратов на один год

Кроме отсрочки кассовых аппаратов для ФЛП, законопроектом вводится термин "дистанционные услуги", который позволит в дальнейшем урегулировать налогообложение интернет-магазинов.

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект №4439 об отсрочке кассовых аппаратов для малого бизнеса.

Документ уже зарегистрирован и опубликован на сайте парламента под названием: "Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно либерализации применения регистраторов расчетных операций плательщиками единого налога и отмены механизма компенсации покупателям (потребителям) по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы примененных штрафных санкций".

Согласно пояснительной записке к проекту закона: "Введение карантина с целью предотвращения распространения COVID-19 ставит перед бизнесом сложные вызовы, которые в первую очередь связаны с сохранением деятельности и созданных рабочих мест, обеспечением надлежащего и своевременного выполнения налоговых обязательств".

"При таких условиях возникла необходимость отсрочки и уточнения отдельных положений, предусмотренных законами Украины от 20.09.2019 № 128-их и от 20.09.2019 № 129-их", – отмечается в сопроводительной документации.

В частности, закон №4439, в случае его принятия, "предоставит плательщикам налогов достаточного времени" для подготовки к обеспечению выполнения требований закона об обязательном использовании в их бизнесе фискальных регистраторов. Таким образом, согласно тексту законопроекта, он предлагает отсрочить фискализацию до 1 января 2022 года, а в дальнейшем обязательно применять для ФОП второй-четвертой групп.

Также документом предлагается отменить штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО; продлить на год (до 1 января 2022) применение пониженных размеров финансовых санкций за нарушение субъектами хозяйствования отдельных требований закона об использовании РРО при проведении расчетных операций.

Кроме того законом вводится термин "дистанционные услуги", а также предлагается предусмотреть неприменение РРО при предоставлении дистанционных услуг, расчеты за которые осуществляются исключительно с помощью банковских систем дистанционного обслуживания и/или сервисов перевода средств.

В понедельник, 30 ноября законопроект отправился на рассмотрение в Комитеты ВР. Напомним, 30 ноября под стенами Верховной Рады Украины собрался митинг физлиц-предпринимателей, которым Владимир Зеленский пообещал выплаты в размере 8 тысяч гривен.