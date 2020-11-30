Под Верховной Радой митинг ФЛП: в парламенте будут рассматривать вопрос выплат 8 тыс. грн

Выплаты бизнесу и наемным сотрудникам Зеленский обещал еще 24 ноября.

Телеграм-канал PavlovskyNEWS сообщил, что утром 30 ноября под стенами Верховной Рады Украины собирается митинг физлиц-предпринимателей (ФЛП, ФОПов), которым Владимир Зеленский пообещал выплаты в размере 8 тысяч гривен.

"Сегодня в парламенте должны решать их вопрос по выплатам 8 тыс. грн поддержки для семей с детьми до 10 лет", — сообщили журналисты.

К ВРУ стянули силы Национальной полиции и Национальной гвардии.

На текущий момент проходит заседание глав фракций парламента. На согласительном совете должен появиться и глава ВРУ Дмитрий Разумков, который вылечился от COVID-19.

Отметим, 24 ноября Зеленский заявил, что в парламент будут внесены законопроекты о помощи бизнесу и гражданам в условиях карантина. В частности, украинские ФОПы, а также наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат материальную помощь в размере 8 тысяч гривен.

25 ноября Кабмин возобновил выплаты пособий на детей для ФЛП. Средства на помощь украинскому бизнесу, которую анонсировал президент Владимир Зеленский, возьмут из фонда борьбы с коронавирусом.

Напомним, 17 ноября после провала голосования за законопроект об отсрочке введения кассовых аппаратов (PRO) предприниматели, митинговавшие под Верховной Радой, начали прорываться в здание парламента.