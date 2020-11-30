Венецианская комиссия после 7 декабря обнародует два срочных заключения по запросу Зеленского

Президент Украины запрашивал мнение комиссии о действиях Конституционного суда (КС) и о механизмах борьбы с коррупцией.

Зеленский направил 25 ноября в Венецианскую комиссию два запроса с просьбой срочно провести оценку конституционной ситуации, вызванной решением КС от 27 октября, и дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства после его принятия.

Пресс-служба комиссии 30 ноября сообщила, что "после виртуальных встреч с властями и заинтересованными сторонами оба заключения будут опубликованы на неделе после 7 декабря и впоследствии представлены на 125-м пленарном заседании (11–12 декабря) для утверждения".

В письме председателю Венецианской комиссии Джанни Букиккио Зеленский отметил, что последние решения КС относительно базового для антикоррупционной инфраструктуры Украины законодательства привели к серьезному конституционному кризису.

Он попросил комиссию с просьбой дать заключение о принятии решения судьями КС при наличии возможного конфликта интересов, о соблюдении судом процедуры рассмотрения дела и принятия решения, в частности относительно его обоснованности и соблюдения границ конституционного представления.

Зеленский попросил комиссию рассмотреть его обращение в ускоренном режиме, "ввиду крайней необходимости поиска сбалансированного решения для выхода из конституционного кризиса".

Венецианская комиссия – ее официальное название Европейская комиссия за демократию через право – это консультативный орган по конституционному праву, созданный при Совете Европы в 1990 году. Ее сессии проходят в Венеции, отсюда и неофициальное название комиссии.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины отменил ответственность за недостоверное декларирование, а также часть контрольных полномочий Национального агентства по предупреждению коррупции.