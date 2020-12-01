Украина надеется получить ПДЧ в 2021 году, – Таран

Министр обороны Украины заявил, что решение о членстве в Альянсе Украины и Грузии было бы правильным, так как эти страны подверглись агрессии со стороны России.

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Украина надеется получить план действий по членству в НАТО (ПДЧ) в 2021 году. Об этом он сказал на брифинге "Оборонительные аспекты евроатлантической интеграции Украины: основные аспекты и задачи на перспективу", сообщает пресс-служба Минобороны.

"Проинформируйте, пожалуйста, свои столицы, что мы будем надеяться на вашу всестороннюю политико-военную поддержку для принятия такого решения на следующем саммите НАТО в 2021 году. Это станет практическим шагом и демонстрацией преданности решением Бухарестского саммита 2008 года", – сказал Таран.

Министр напомнил, что курс Украины на вступление в НАТО закреплен в Конституции, а получение ПДЧ является целью, зафиксированной в Стратегии нацбезопасности Украины.

"Мы верим, что для НАТО было бы правильным решение о членстве в Альянсе Украины и Грузии. Наши страны имеют много общего. Это постсоветские республики, это страны, которые подверглись агрессии со стороны России. С нашей точки зрения, потенциальное членство в НАТО Украины и Грузии будет иметь существенное влияние на евроатлантическую безопасность и стабильность, в частности, в Черноморском регионе", – заявил министр.

Отметим, украинский парламент принял в начале декабря 2019 года постановление "О заявлении Верховной Рады Украины "Относительно первоочередных шагов обеспечения евроатлантической интеграции Украины – приобретения полноправного членства Украины в Организации Североатлантического договора". Парламент также уполномочил главу Верховной Рады совместно с президентом и премьер-министром обратиться к парламентам стран-членов НАТО с призывом способствовать получению Украиной ПДЧ.

Напомним, в июне Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями (Enhance Opportunities Partner). Зеленский считает единственным шансом сохранить Украину – членство в НАТО. По его словам, Украина идет в НАТО, так как членство в Альянсе позволит обеспечить безопасность в регионе.