Шмыгаль в Турции провел встречу с патриархом Варфоломеем

Глава правительства поблагодарил Вселенского патриарха за предоставление Томоса об автокефалии ПЦУ и за поддержку процесса ее признания другими поместными церквями.

Во время рабочего визита в Турцию премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетил Патриарший храм Святого Георгия, где провел встречу с Вселенским патриархом Варфоломеем

Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Глава правительства поблагодарил Вселенского патриарха за предоставление Томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) и за поддержку процесса ее признания другими поместными церквями.

"Предоставление Томоса об автокефалии открыло новые перспективы для более гармоничного развития христианства на украинских землях и полного удовлетворения духовных потребностей верующих, принадлежащих к византийской духовной традиции", – сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что ПЦУ является надежным партнером государственных институтов в вопросах социального и гуманитарного служения. Он сказал, что государство, со своей стороны, поддерживает активную социальную деятельность церкви и оказывает ей в юридическую социальную и экономическую поддержку.

Премьер также поблагодарил Вселенского патриарха за приглашение принять участие в праздничной литургии по случаю престольного праздника – Дня памяти апостола Андрея Первозванного.

"Личность апостола Андрея Первозванного для всех украинцев и Украинской Церкви в частности является такой же знаковой, исторически и духовно весомой, как и для Церкви-Матери", – сказал Денис Шмыгаль.

В разговоре с Варфоломеем премьер также сказал, что функционирование Ставропигии Вселенского патриархата в Киеве стало важным фактором развития религиозных процессов в Украине.

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил, что приедет в Украину с официальным визитом в День независимости 24 августа.