"Пусть служит людям, а не Лиге смеха" – ФПУ отдала протестующим Октябрьский дворец для ночевки

В ФПУ заявляют, что предоставят не только несколько тысяч мест для ночевки но и помогут с питанием, что позволит предпринимателям остаться под Радой на продолжительное время.

Федерация профсоюзов Украины заявила, что готова отдать Октябрьский дворец в Киеве для ночлега участникам "налогового майдана", который несколько дней подряд собирается под Радой, а также на Крещатике и Банковой.

Как сообщила СМИ представительница ФПУ Наталия Землянская: "Решили, пусть служит людям, а не Лиге смеха".

"Сколько там может разместиться людей, мы не считали, но залы большие, думаю, несколько тысяч. Участники Налогового майдана остаются ночевать в Киеве, они уже готовят спальники, карематы", – отметила Землянская.

Согласно заявлению Федерации профсоюзов решит вопрос с ночевкой и питанием для митингующих будет решен, что поможет предпринимателям продержаться под Верховной Радой длительной время. "Собираемся стоять до выполнения наших требований", – отметил один из организаторов движения "SAVEФОП" Сергей Доротич.

В то же время, по словам Землянской, под Октябрьский дворец уже подогнали несколько автобусов с полицией. Позже стало известно, что они не настроены разгонять митингующих и блокировать здание дворца. При этом, в полиции представительнице ФПУ отметили, что "нужно будет пройти бюрократическую процедуру по размещению в Октябрьском дворце".

По словам Землянской, к акциям протеста "ФОПов" со среды присоединятся и члены профсоюза: "Выйдут профсоюзы, работники "Антонова", а с 3 декабря – учителя, которым еще на год отложили повышение зарплат. Будет, как минимум, пять тысяч человек".

В настоящее время участники "налогового майдана" заняли улицу Садовую и не дают разъезжаться депутатам. Как мы уже сообщали, во вторник, 1 ноября в правительственном квартале Киева украинские предприниматели заблокировали выходы из Верховной Рады. Полиция попыталась освободить проход для депутатов, в результате чего произошли стычки с правоохранителями.

Как мы уже сообщали, одновременно с протестами под зданием парламента, внутри Рады во вторник был принят законопроект №4439-д, которым до 1 января 2022 года отсрочили фискализацию бизнеса, однако не для всех групп предпринимателей.