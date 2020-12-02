В 2021 ВСУ примут участие в 22 многонациональных учениях, – Таран

Восемь учений пройдут на территории Украины и 14 за рубежом.

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Вооруженные силы Украины в 2021 году планируют принять участие в 22 многонациональных учениях. Об этом сказал на брифинге для послов и военных атташе стран НАТО, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Мы приглашаем всех наших партнеров повысить уровень участия в учениях на территории Украины в следующем году. Со своей стороны, учитывая полученный статус партнера с расширенными возможностями, Вооруженные силы Украины готовы присоединиться к соответствующим учениям Альянса, связанным с коллективной обороной", – сказал Таран.

Планируется, что восемь учений пройдут на территории Украины и 14 за рубежом.

Глава оборонного ведомства также отметил, что Минобороны совместно с партнерами работает над повышением квалификации украинских военнослужащих в рамках таких военных тренировочных миссий, как, JMTG-U, ORBITAL, UNIFIER и LMTG-U.

JMTG-U – «Объединенная многонациональная группа по подготовке — Украина»; UNIFIER — тренировочная миссия ВС Канады; Операция ВС Великобритании и Королевства Дании ORBITAL, LMTG-U – тренировочная миссия ВС Литовской Республики.

Напомним, министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Украина надеется получить план действий по членству в НАТО (ПДЧ) в 2021 году. В июне этого года Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями (Enhance Opportunities Partner).