Козырное кресло. Кто может стать новым премьер-министром

Второму премьер-министру президента Владимира Зеленского ­нелегко. В исполнительную власть Денис Шмыгаль попал в разгар борьбы с коронавирусом, оппоненты власти обвиняют Кабмин в неэффективности, а о возможной отставке Кабмина говорят даже "слуги народа".

Замглавы Офиса президента (ОП) Кирилл Тимошенко публично заявляет, что никаких кадровых перестановок в правительстве не планируется. Однако источники Фокуса в окружении Зеленского говорят, что менять министров нужно. Одна проблема: если уволить премьера, то в отставку уйдет весь Кабмин. Тогда придется назначать новое правительство, но голосов под это дело может не хватить. Более того, в случае, если новый Кабмин не назначат в течение двух месяцев, у президента появится право распустить Верховную Раду.

Именно поэтому с отставкой премьера решили повременить, хотя претендентов на это кресло уже ищут.

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Владимир Гройсман: опытный, но независимый

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Во время президентской избирательной кампании-2019 тогдашний премьер Владимир Гройсман поддержал кандидата Петра Порошенко. Но из-за личного конфликта отказался агитировать за него в регионах, как это делали другие соратники пятого президента. К тому же Гройсман понимал, что Порошенко не победит и нужно будет налаживать контакт с будущим главой государства и его окружением. До последнего он даже надеялся сохранить премьерское кресло, но Зеленский, обещавший очистить политику от старых лиц, для Гройсмана исключения не сделал.

Спустя время экс-премьер испытал удачу на досрочных парламентских выборах со своей партией "Украинская стратегия Гройсмана" (УСГ), но в ВР не прошел. Зато начал наращивать силы под местные выборы, и через год его партия получила большинство в городском и областном советах Винницы, а также кресло мэра города.

В "Слуге народа" не исключают, что скоро ОП предложит Гройсману вернуться в Кабмин, хотя признают: экс-премьер чрезмерно само­стоя­тель­ный, и это отпугивает Зеленского

Успех экс-премьера в Виннице стал сигналом о том, что он возвращается в большую политику. Гройсман снова появился в теле­эфирах и заговорил о необходимости проведения досрочных парламентских выборов. "У Владимира Гройсмана есть шансы в перспективе стать новым премьер-министром, — считает политолог Владимир Фесенко. — Он относительно нейтральная фигура, по большинству вопросов у него с командой президента нет противоречий. Если Владимир Зеленский будет искать сильную фигуру, которая могла бы обеспечить стране экономический рост после эпидемии, то Гройсман — один из возможных кандидатов".

Позитивно о политическом опыте бывшего премьера отзываются и в Офисе президента. В недавнем интервью изданию "Гордон" Кирилл Тимошенко отметил заслуги Гройсмана. По мнению замглавы ОП, экс-премьер "передал управление новой команде в нормальном состоянии". Политик также отметил, что у него с Гройсманом неплохие отношения.

Собеседники Фокуса в руководстве СН рассказывают, что лидер УСГ активно налаживает контакт с ключевыми политическими игроками, "что-то советует им, помогает". Поэтому в партии Зеленского не исключают, что скоро ОП предложит Гройсману вернуться в Кабмин, хотя и признают: экс-премьер чрезмерно самостоятельный, и это отпугивает Зеленского.

Юлия Тимошенко: чемодан без ручки

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Лидер "Батькивщины" в последнее время тоже активизиро­валась.

По информации источников Фокуса в "Батькивщине", ее лидер хотела стать премьером еще в 2019 году, когда заняла третье место в президентской гонке. В окружении Тимошенко считали, что Зеленский предложит ей пост главы правительства, поскольку альтернативы якобы не было, а у нее солидный опыт — дважды была премьером. Но тогда в ОП с ней решили не связываться.

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Ситуация изменилась этой осенью, когда на местных выборах "Батькивщина" по количеству полученных мандатов заняла второе место в стране после СН. После этого, по информации собеседников Фокуса в окружении Юлии Тимошенко, она снова начала присматриваться к премьерскому креслу, хотя предложения ей еще не делали. "Она яркий политик, президент этого боится. Прошлой осенью, когда возник вопрос, отдать ли пост премьера Юлии Владимировне, в команде Зеленского опасались, что президент будет работать у премьера Тимошенко", — рассказывает Фокусу политолог Андрей Золотарев.

Именно поэтому шансов возглавить правительство у лидера "Батькивщины" немного. Ведь если Тимошенко за годы политической борьбы научилась находить точки соприкосновения с оппонентами, то нынешний президент к такой игре все еще не готов. Более того, политолог Владимир Фесенко уверен, что пока Зеленский сохраняет влияние на парламент, то и новый премьер будет ему подконтролен. Шансы Тимошенко вырастут в случае внеочередных парламентских выборов, когда СН рискует потерять большинство в Раде. Тогда-то она может стать компромиссной фигурой во главе Кабмина.

Арсен Аваков: король ситуации

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Еще одним претендентом на должность премьера в политических кругах называют министра внутренних дел Арсена Авакова, который на своей должности пребывает уже шесть лет. Однако по результатам последнего соцопроса "Центра Разумкова", около 80% украинцев Авакову не доверяют. В числе провалов министра многие называют низкую эффективность расследования полицией громких уголовных дел. Хатия Деканоидзе, экс-глава Нацполиции, считает, что реформа полиции провалилась.

Из всех нынешних членов правительства Шмыгаля именно Аваков с точки зрения политического авторитета лучше других подготовлен к работе в условиях карантина. Это особенно важно для контроля регионов

Это не мешает Авакову быть самой сильной политической фигурой в правительстве. Несмотря на критику и недовольство его чрезмерной независимостью, в ОП министра уважают, хотя всерьез как кандидата на премьерское кресло не рассматривают. "Да, у него есть премьерские амбиции. Но из-за высокого антирейтинга говорить об этом нет смысла", — делится с Фокусом собеседник в руководстве СН.

Политолог Петр Олещук считает, что Аваков мог бы стать новым премьером, но только в том случае, если президент почувствует, что во главе правительства ему нужен антикризисный менеджер. Кроме того, из всех нынешних членов правительства Шмыгаля именно Аваков с точки зрения политического авторитета лучше других подготовлен к работе в условиях карантина. Это особенно важно для контроля регионов.

Еще одним препятствием на пути Авакова с недавних пор стал глава ОП Андрей Ермак. В окружении президента Фокусу рассказывают, что причиной обострения отношений между политиками стала борьба за власть: Ермак хочет отставки Авакова, чтобы на его место поставить своего зама Олега Татарова, экс-сотрудника милиции времен Евромайдана.

Арсений Яценюк: токсичный кандидат

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Разговоры о том, что бывший премьер-министр Арсений Яценюк намерен вернуться в большую политику, возникли весной прошлого года после отставки правительства Алексея Гончарука. Тогда ему якобы прочили кресло главы НБУ, хотя сам Яценюк это отрицал. Тем не менее политик прописался в эфирах телеканалов, где не перестает рассказывать о себе как опытном антикризисном менеджере, который уже спасал страну в тяжелое время, когда Россия напала на Украину.

В 2014-м партия Яценюка "Народной фронт" стала лидером по количеству полученных мандатов на выборах в Раду. В то время политик уже возглавлял правительство и строил долгосрочные планы. Но в 2016-м из-за конфликта с тогдашним президентом Петром Порошенко он уволился. "Нам удалось выйти из него [конфликта] с наименьшими потерями для президента [Порошенко], с большими политическими потерями для меня и практически с нулевыми потерями для государства", — признавался Яценюк в интервью Фокусу спустя два года после отставки. Из-за внедрения непопулярных в то время экономических реформ политик также стал лидером антирейтинга в глазах украинцев.

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Сейчас он, как и Гройсман, активно критикует власть и предлагает ей свои решения. Однако источники Фокуса в ОП считают, что шансы Яценюка снова стать премьером при нынешнем президенте мизерные, поскольку его возвращение ускорит падение рейтинга власти.

Сам Яценюк сдаваться не собирается. Прилив сил он почувствовал с избранием президентом США Джо Байдена. Экс-премьер надеется, что его тесные связи с Америкой позволят ему возродить былое влияние. По словам Владимира Фесенко, Арсений Яценюк — талантливый администратор и политик и мог бы стать сильным премьером. Но, чтобы обелить репутацию, ему нужен нейтральный статус, который Яценюку дается с трудом.

Запасные варианты: кто еще хочет стать премьер-министром

Среди желающих возглавить правительство называют также Игоря Палицу, лидера партии "За будущее", Андрея Коболева, руководителя НАК "Нафтогаз", и Юрия Витренко, экс-исполнительного директора "Нафтогаза".

[ + – ] Игорь Палица Фото: УНИАН

Палицу активно сватали в премьеры во время местной избирательной кампании. Его партия, созданная накануне, намеревалась получить представительство в большинстве регионов страны. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, "За будущее" на местных выборах заняла четвертое место по Украине среди парламентских партий. Результат неплохой, но в руководстве СН Фокусу заявили, что для переговоров о премьерстве это низкий показатель.

[ + – ] Андрей Коболев Фото: УНИАН [ + – ] Юрий Витренко Фото: Getty Images

Что касается Андрея Коболева и Юрия Витренко, то лидер парламентской фракции "Голос" Сергей Рахманин в октябре сообщил, что голова "Нафтогаза" — "реалистичный кандидат" в премьеры. Сам Коболев в интервью "Новому времени страны" признался, что возглавлять Кабмин не хочет и ему еще многое нужно сделать в "Нафтогазе". Собеседники Фокуса в ОП говорят обратное: президенту и его команде известно, что Витренко и Коболев лоббируют себя на этот пост в глазах международных парт­неров Украины. Те о них хорошо отзываются и часто вспоминают их имена в разговорах с руководством государства. Однако в ОП их кандидатуры рассматривают не в качестве антикризисных менеджеров, которые теперь нужны во главе Кабмина, но как специалистов для работы правительства в условиях стабильной экономической ситуации.