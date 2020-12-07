Зеленский хочет реанимировать "Совет регионального развития", созданный при Порошенко

"Совет регионального развития" был создан Порошенко в 2015 году. В декабре 2019 года Зеленский ликвидировал его, создав "Совет развития общин и территорий".

7 декабря президент Украины Владимир Зеленский в обращении, опубликованном в его соцсетях, заявил о намерении реанимировать "Совет регионального развития", который должен улучшить коммуникацию между центральной и местной властью.

"Одним из наиболее перспективных направлений считаю реанимацию Совета регионального развития, который позволит существенно улучшить коммуникацию между мэрами, главами областных администраций, центральными органами власти. Местное самоуправление — это как раз о качестве жизни", — сказано в заявлении Зеленского.

Восстановление "Совета" президент видит как следствие процессов децентрализации, которые продолжаются в Украине. По словам Зеленского, в результате реформы местные бюджеты увеличились в несколько раз, из-за чего "на местах" порой и можно наблюдать серьезные противостояния за власть и влияние. Однако, отметил глава государства, децентрализация приносит не только большее количество денег в бюджеты общин, но и расширение полномочий с обязанностями местной власти.

"Деньги, как и полномочия, могут быть только инструментом, который применяется в интересах общины. Но очевидно, что точно не ради воплощения в жизнь той или иной стратегии развития общин идет такая борьба на местах", — заявил Зеленский.

Потому, по словам президента, главной задачей конструктивный сил в местных советах, центральной власти и общества является "сдерживание аппетитов дельцов", которые рассматривают местные бюджеты как средство личного обогащения.

Он отметил, что в стране должна продолжаться реформа децентрализации именно так, как она и планировалась, и пригласил всех представителей местной власти и новых политиков к дискуссии касательно того, как всем вместе достичь лучшего уровня жизни в общинах.

Примечательно, что в апреле 2010 года Виктор Янувович создал "Совет регионов" для для "обеспечения взаимодействия органов госвласти и органов местного самоуправления".

В сентябре 2014 года Петр Порошенко его ликвидировал и создал в апреле 2015 года "Совет регионального развития" для аналогичной цели.

В декабре 2019 года Владимир Зеленский отменил этот орган, создав "Совет развития общин и территорий". Цель у него была такая же. Теперь же Зеленский хочет реанимировать орган с названием времен Порошенко.

Напомним, в конце ноября 2020 года замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко признал, что постоянного диалога с местной властью нет, потому их задачей является "сшивание регионов".